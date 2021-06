Κοινωνία

Ήρωας - αστυνομικός τραυματίστηκε σε διάρρηξη (εικόνες)

Πρόκειται για αστυνομικό που πριν από ένα χρόνο είχε σώσει κοπέλα από βέβαιο πνιγμό.

Αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης μετά από διάρρηξη σε κατοικία στην Αθήνα. Πρόκειται για τον Βαγγέλης Μπαταρλής, ο οποίος ένα χρόνο πριν έσωσε μια κοπέλα στην Αττική από βέβαιο πνιγμό.

"Μεταβήκαμε άμεσα στο σημείο όπου αρχικά συνελήφθη ο πρώτος δράστης και στην συνέχεια συνελήφθη κ ο δεύτερος στην ταράτσα της οικίας με μια μικρή απρόβλεπτη παρένθεση. Λόγω παλαιότητας της οικίας στην προσπάθεια μου να ανέβω αποκολλήθηκε ο τοίχος μαζί με εμένα, 105 κιλά, στο κενό από 10 μέτρα ύψος, στον ακάλυπτο κ ο τοίχος έπεσε πάνω μου χωρίς ευτυχώς να σπάσω τίποτα, παρα μόνο κάποια κατάγματα σε γόνατα, πόδια, χέρια" , αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ευχαρίστησε τους συναδέλφους του της Β Αλλαγής της Άμεσης Δράσης για την ενίσχυση, την άμεση ανταπόκριση και τη συναδελφικότητα που επέδειξαν για ακόμα μια φορά, ενώ παράλληλα, ζήσησε μια συγγνώμη, από τη μητέρα του και την οικογένειά του συνολικά, λέγοντάς τους χαρακτηριστικά:

"Μάνα, μπαμπά sorry αυτός είμαι δεν αλλάζω το ξέρετε πολύ καλά!!!Γενικά ξέρω πως θα μου πείτε πολλοί δεν αξίζει μπλα μπλα μπλα δεν είμαι κ@μπατσος ούτε από αυτούς που υποστηρίζουν την αστυνομία σε κάθε της κίνηση .Καλώς η κακώς γι’ αυτό μπήκα σε αυτό το Σώμα και είναι χαρά μου να προσπαθώ κ να ξεβρωμίζω την κοινωνία από τέτοια αποβράσματα με κάθε προσωπικό μου κόστος".

Εδώ η ανάρτηση του Βαγγέλη Μπαταρλή, την οποία όμως διέγραψε το απόγευμα της Τρίτης, μαζί με το βίντεο που είχε αναρτήσει στο Facebook:

Πηγή: PameEvro

