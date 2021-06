Οικονομία

Η “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” συνεχίζει να στηρίζει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις

Με διάθεση παραγωγικού εξοπλισμού, ο Φιλανθρωπικός Οργανσιμός της Αριχεπισκοπής στέκεται αρωγός πολύ μικρών μονάδων.

«Ενίσχυση με τη μορφή δωρεάς εξοπλισμού σε επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, για έβδομη συνεχή χρονιά ανακοινώνει η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC. Η φετινή δράση περιλαμβάνει τους τομείς της αγροδιατροφής και των πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων και θα υλοποιηθεί στις περιοχές της Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης.

Ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής» Κωνσταντίνος Δήμτσας τόνισε: «Αντλώντας από την εμπειρία της συνεργασίας μας με τον “IOCC’’ θα συνεχίσουμε την προσέγγιση μας στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, ώστε να συμβάλλουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Διευρύνουμε τον στόχο αξιοποιώντας την δυνατότητα της πρόσβασης στην επιχειρηματικότητα ώστε να προκύψει ένα θετικό οικονομικό και κοινωνικό αποτέλεσμα στην πατρίδα μας».

Από το 2014 μέχρι σήμερα 139 πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί έχουν λάβει δωρεάν ενίσχυση σε εξοπλισμό και σε υπηρεσίες με συνολική αξία μεγαλύτερη του €1,5εκ, ενώ 34 επιχειρήσεις έλαβαν επιπλέον επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring) από έμπειρα μέλη – μέντορες του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος). Σε ανταπόδοση της δωρεάς που έλαβαν οι ωφελούμενες επιχειρήσεις υποστήριξαν εκατοντάδες ευπαθείς ομάδες με τη δωρεά προϊόντων τους, κυρίως τροφίμων, αξίας ίσης με το 10% της αξίας της λαμβανόμενης δωρεάς από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται έως και την Κυριακή 20 Ιουνίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ (www.mkoapostoli.gr «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών»)».

