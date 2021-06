Παράξενα

Tο πρώτο φουσκωτό μπουφάν του κόσμου που πετάει σαν μπαλόνι!

Σχεδιάστηκε στην Ιταλία και κατασκευάστηκε στην Ιαπωνία με τη βοήθεια ντόπιων τεχνουργών.

Με στόχο να διευρύνει τα όρια της μόδας και του ντιζάιν, ο Andrew Kostman παρουσίασε το «HELIUM-10000», το πρώτο φουσκωτό μπουφάν το οποίο μπορεί στην κυριολεξία να αιωρείται πάνω από το κεφάλι του κατόχου του λες και είναι μπαλόνι.

Σχεδιάστηκε στην Ιταλία και κατασκευάστηκε στην Ιαπωνία με τη βοήθεια ντόπιων τεχνουργών. Eίναι ανθεκτικό και ελαφρύ χάρη στο «top secret» υλικό του και διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων. Μπορεί να φορεθεί όπως κάθε μπουφάν, αλλά ο κάτοχος του μπορεί και να το βγάλει βόλτα κρατώντας το από προσαρμοσμένο κορδόνι. Συνοδεύεται από κύλινδρο με ήλιον για πολλαπλά φουσκώματα. Θα κατασκευαστούν μόνο 100 κομμάτια τα οποία θα διατίθενται σε τιμή εκκίνησης 10.000 δολαρίων το ένα.

Ο Kostman παρουσίασε επίσης και το «Fury Rocket», ένα αξεσουάρ που σχετίζεται με το μπουφάν: ένα ασύρματο bluetooth μουσικό κουτί, εμπνευσμένο από το «HELIUM-10000», μέσα στο οποίο μια μικροσκοπική ανθρώπινη φιγούρα κρατιέται από το αιωρούμενο μπουφάν και περιστρέφεται αργά αργά

