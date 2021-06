Street artist μήνυσε το Βατικανό για αναπαραγωγή του έργου της σε γραμματόσημο (εικόνες)

Life

Η καλλιτέχνις ζητά αποζημίωση αποζημίωση χιλιάδων από την Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών του Βατικανού.

H καλλιτέχνις της street art Alessia Babrow μήνυσε το Βατικανό αφού ανακάλυψε ότι χρησιμοποιήθηκε αναπαραγωγή του έργου της σε γραμματόσημο του Πάσχα του 2020.

Σύμφωνα με το AP, η Babrow υπέβαλε αγωγή τον περασμένο μήνα εναντίον της Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών του Βατικανού στη Ρώμη για φερόμενη χρήση της εικόνας της χωρίς συγκατάθεση. Η καλλιτέχνις ζητά αποζημίωση περίπου 130.000 ευρώ.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ειλικρινά νόμιζα ότι ήταν ένα αστείο» είπε σε συνέντευξή της στο AP. «Το πραγματικό σοκ είναι ότι δεν περιμένετε ορισμένα πράγματα από συγκεκριμένους οργανισμούς» ανέφερε.

Η καλλιτέχνις είπε ότι προσπάθησε να διαπραγματευτεί για διευθέτηση με το Βατικανό, αν και όπως εξήγησε, η εκκλησιαστική αρχή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας δεν έχει ακόμη επίσημα ανταποκριθεί στο αίτημά της.

Στο έργο απεικονίζεται ο Χριστός, όπως παρουσιάζεται σε πίνακα ζωγραφικής του Γερμανού ζωγράφου Χάινριχ Χόφμαν. Στο σώμα η Babrow έχει προσθέσει μία εικόνα ανθρώπινης καρδιάς και τις λέξεις «JUST USE IT».

Το έργο εντάσσεται στο πρότζεκτ «Just Use It» που ξεκίνησε η καλλιτέχνις το 2013 με στόχο, όπως λέει να προωθήσει την ευφυΐα της καρδιάς.

Η καλλιτέχνις δημιούργησε την εικόνα και την κόλλησε σε έναν τοίχο, κοντά στο Βατικανό, στη γέφυρα Βιτόριο Εμανουέλε Β' και δεν περίμενε ότι θα πέσει στην αντίληψη των αξιωματούχων της εκκλησίας.

Στη σειρά γραμματοσήμων γίνεται αναφορά στον Χόφμαν, αλλά όχι και στη street art καλλιτέχνιδα, η οποία είδε πρώτη φορά το έργο της σε γραμματόσημο στο Instagram. Η καλλιτέχνις έστειλε τρεις επιστολές στο Βατικανό ζητώντας να αναγνωριστεί ότι πρόκειται για έργο της.

«Δεν ήταν μέρος του των σχεδίων μου να καταθέσω μήνυση», δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα «Il Fatto Quotidiano» σημειώνοντας ότι αν ήταν ενήμερη θα έδινε την άδειά της για τη χρήση του έργου της δωρεάν.

