Ρετζίνα Κινγκ: Θα σκηνοθετήσει τον πρώτο μαύρο Superman;

Εάν οι φήμες είναι αλήθεια, θα ήταν είδηση για τη βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτη και ηθοποιό...

Θα μπορούσε η Ρετζίνα Κινγκ να είναι η επόμενη σκηνοθέτης ταινίας «Superman»; Εάν οι φήμες είναι αλήθεια, θα ήταν επίσης είδηση για τη βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτη και ηθοποιό.

Η Ρετζίνα Κινγκ, η οποία έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το φιλμ «One Night In Miami», συμμετείχε στην εκπομπή «The Cross Connection» με την Τίφανι Κρος, η οποία την ρώτησε για το ενδεχόμενο.

«Είμαι περίεργη, γιατί αυτό είναι λίγο κουτσομπολιό. Φημολογείται ότι είσαι μεταξύ των υποψήφιων για να σκηνοθετήσεις την ταινία "Superman". Το δικό σου και του Μπάρι Τζέκινς, και των δύο τα ονόματα έχουν αναφερθεί» είπε η Κρος. «Θέλεις να μας πεις; Υπάρχουν ειδήσεις που μπορείς να ανακοινώσεις για αυτές τις συζητήσεις;».

«Τίφανι, αυτή είναι είδηση για μένα» είπε η Κινγκ. «Διάλειμμα ειδήσεων, ζωντανά στο MSNBC!» πρόσθεσε. «Όχι, δεν το έχω ακούσει μέχρι τώρα» εξήγησε.

Σε αρκετά άρθρα έχει αναφερθεί η Ρετζίνα Κινγκ ως πιθανή σκηνοθέτης της νέας ταινίας «Superman». Σύμφωνα με το THR, η DC και η Warner Bros. θέλουν να προσλάβουν μαύρο/η σκηνοθέτη, καθώς η ταινία θα επικεντρώνεται στον πρώτο Black Superman.

