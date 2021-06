Κοινωνία

Νίκος Παλαιοκώστας: ξανά στο νοσοκομείο ο βαρυποινίτης (βίντεο)

Διακομίστηκε εκ νέου στο νοσοκομείο ο Νίκος Παλαιοκώστας, κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.

Υπό δρακόντεια μέτρα μεταφέρθηκε και πάλι στο νοσοκομείο ο Νίκος Παλαιοκώστας.

Ο κρατούμενος των φυλακών Αγίου Στεφάνου, που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, βρίσκεται στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας.

Δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος της διακομιδής ή σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του.

Δεν έχει γίνει σαφές επίσης, το αν θα παραμείνει στον Άγιο Ανδρέα ή να θα μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου υπάρχει ειδικός θάλαμος για τους εγκλείστους.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας έξω από το νοσοκομείο ήταν πολύ μεγάλη.

Ο βαρυποινίτης που κρατείται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου είχε μεταφερθεί και πριν απο δύο εβδομάδες, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Ο Νίκος Παλαιοκώστας αντιμετωπίζει καρδιολογικά προβλήματα και υψηλή αρτηριακή πίεση και οι διακομιδές του στο νοσοκομείο είναι συχνό φαινόμενο.

Κάθε φορά που μεταφέρεται στο νοσοκομείο ο αδελφός του Νο 1 καταζητούμενου της χώρας, Βασίλη Παλαιοκώστα, λαμβάνονται δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Πηγή: tempo24.news

