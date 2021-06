Αθλητικά

Ράλι Ακρόπολις: Αναλυτικά το πρόγραμμα του αγώνα

Μετά από 8 χρόνια απουσίας, ο εμβληματικός αγώνας του μηχανοκίνητου αθλητισμού επιστρέφει. Πότε θα πέσει η σημαία της εκκίνησης.

Το Ράλι Ακρόπολις, έπειτα από οκτώ χρόνια απουσίας, θα ξανακερδίσει τα βλέμματα όλων των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Από τις 9 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου, αγωνιζόμενοι, ομάδες και θεατές θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του πλέον εμβληματικού αγώνα.

Αυτός έχει ήδη σχεδιαστεί βάσει των χαρακτηριστικών που τον έχουν αναδείξει ως έναν από τους σπουδαιότερους και δυσκολότερους του είδους. Είναι απαιτητικός, με διαδρομή σχεδόν 300 αγωνιστικών χιλιομέτρων… σκληρός, με ειδικές διαδρομές που φημίζονται για τον δύσκολο χαρακτήρα τους… αλλά και όμορφος, με μοναδικά τοπία της Ελλάδας.

Η σημαία της εκκίνησης του 9ου γύρου του Πρωταθλήματος θα πέσει κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, με την εικόνα των πλέον σύγχρονων αγωνιστικών αυτοκινήτων κάτω από το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο της Ελλάδας, να ταξιδεύει σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Οι επόμενες ημέρες θα οδηγήσουν τα πληρώματα αρχικά νότια, προς την Κορινθία και ειδικότερα προς τη βραβευμένη, από το κοινό του WRC, ειδική διαδρομή Άγιοι Θεόδωροι και στην ειδική διαδρομή Λουτρακίου, που και πάλι θα φέρει την ομώνυμη πόλη στο επίκεντρο του θεσμού.

Θα ακολουθήσουν οι ειδικές διαδρομές Θηβών και Ελάτειας, ενώ η συνέχεια θα αποτελέσει αποκλειστικά “υπόθεση” της κεντρικής Ελλάδας, όπου και το επίκεντρο του αγώνα θα πάρει η Λαμία, με τη σκυτάλη να παίρνουν κάποιες ειδικές διαδρομές ταυτόσημες του αγώνα, όπως είναι η Παύλιανη, οι Βωξίτες και το Ελευθεροχώρι.

