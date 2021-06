Κοινωνία

Μαρκόπουλο: Ληστής επιτέθηκε με μαχαίρι σε γυναίκα μέσα στο σπίτι της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Αν φωνάξεις θα σε σκοτώσω! Δώσε μου τα χρυσαφικά», της φώναζε με το μαχαίρι κολλημένο στο λαιμό της.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία γυναίκα στο Μαρκόπουλο, όταν δέχθηκε επίθεση στην αποθήκη του σπιτιού της από κουκουλοφόρο ληστή.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 του περασμένου Σαββάτου όταν η 48χρονη, πήγε στην αποθήκη του σπιτιού της και μπαίνοντας είδε τον χώρο αναστατωμένο.

Πριν προλάβει να αντιδράσει, δέχεται από πίσω την επίθεση του ληστή (σύμφωνα με την κατάθεση της φορούσε μπλε ολόσωμη φόρμα και full face κουκούλα) ο οποίος της κολλάει το μαχαίρι στον λαιμό λέγοντας της «αν φωνάξεις θα σε σκοτώσω! Δώσε μου τα χρυσαφικά».

Η γυναίκα υπακούει βγαίνουν μαζί από την αποθήκη με το μαχαίρι κολλημένο στον λαιμό της και κατευθύνονται στο σπίτι.

Εκεί, του υποδεικνύει ένα συρτάρι στο οποίο υπήρχαν 100 ευρώ λέγοντας του ότι δεν είχε άλλα. Τότε ο δράστης την αφήνει και τη στιγμή που πήγε να ψάξει για τα χρήματα η γυναίκα κατόρθωσε να του ξεφύγει, τον κλείδωσε μέσα στο σπίτι και κάλεσε την Αστυνομία.

Ωστόσο ο αδίστακτος κακοποιός με την ολόσωμη μπλε στολή και την κουκούλα κατάφερε πριν έρθουν οι αστυνομικοί να το σκάσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος 11χρονης Ιωάννας: Είχε αποχαιρετίσει τους συμμαθητές της

Ήρωας - αστυνομικός τραυματίστηκε σε διάρρηξη (εικόνες)

Ράλι Ακρόπολις: Αναλυτικά το πρόγραμμα του αγώνα