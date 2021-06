Life

“The 2Night Show”: Ιατρόπουλος, Μαλέκσκου και Ελευθερίου “ανάβουν φωτιές”

Αποκαλύψεις και εξομολογήσεις από τους προσκεκλημένους του Γρηγόρη Αρναούτογλου, που ξέρει πως "η καλή παρέα μπορεί να κάνει την διαφορά"|.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ιωάννα Μαλέσκου, σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Η όμορφη παρουσιάστρια μιλάει για τη ζωή της στην Κρήτη, όταν ακόμα εργαζόταν ως δασκάλα, για τη συνειδητή απόφαση να τα παρατήσει όλα για να ασχοληθεί με την τηλεπαρουσίαση, καθώς και για τη δύσκολη φάση που πέρασε τον πρώτο καιρό που ήρθε στην Αθήνα.

Αισθάνεται το «κορίτσι της διπλανής πόρτας»; Έχει σκληρύνει σαν άνθρωπος; Τι θα άλλαζε στο «Love It»; Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην ανανέωση του συμβολαίου της με τον ΣΚΑΪ και αποκαλύπτει τι είδους εκπομπή θα ήθελε να παρουσιάσει στο μέλλον. Τέλος, δέχεται ένα απρόβλεπτο δώρο από τον Γρηγόρη και οι αντιδράσεις της είναι απολαυστικές!

Στην παρέα του Γρηγόρη και η Ελευθερία Ελευθερίου. Η όμορφη τραγουδίστρια μιλάει για τη συμμετοχή και την εμπειρία της στο «Survivor», αποκαλύπτει την καλύτερη και τη χειρότερη στιγμή της στο ριάλιτι επιβίωσης και περιγράφει τις κρίσεις πανικού που βίωσε, όσο ήταν στον Άγιο Δομίνικο.

Πώς σχολιάζει την αποχώρηση του Τζέιμς Καφετζή και του Νίκου Μπάρτζη και ποιον βλέπει νικητή; Τέλος, η Ελευθερία τραγουδάει ζωντανά, στο στούντιο της εκπομπής, και μας μαγεύει με τη φωνή της.

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, ο οποίος μόλις βγήκε από τη «Φάρμα», έρχεται ανανεωμένος και με νέο λουκ στο «The 2Night Show». Ο Μιχάλης μιλάει για την απόφασή του να αφήσει για πάντα τα νυχτερινά μαγαζιά, για τις ισορροπίες που προσπάθησε να διατηρήσει στη «Φάρμα», για το γεγονός ότι δεν είχε στρατηγική, αλλά και για την εμπειρία που απέκτησε στα μαστορέματα κατά τη διάρκεια του ριάλιτι περιπέτειας.

Επίσης, μιλάει για τον καλό του φίλο Στράτο Τζώρτζογλου, για την οικογένειά του, αλλά και για την αγαπημένη του σύντροφο που τον στηρίζει στα καινούργια του επαγγελματικά σχέδια, λόγω των οποίων θα εγκατασταθεί μόνιμα στην Κρήτη. Τέλος, ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρεται στους εκτροχιασμούς και τις επαναφορές που είχε στη ζωή του και εξηγεί πως θα συνεχίσει να υπάρχει σαν ηθοποιός χωρίς, όμως, να έχει πια το άγχος της επιβίωσης.

