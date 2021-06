Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη ασφάλεια νιώθει μόνο το οργανωμένο έγκλημα

"Ο κ. Χρυσοχοΐδης θα έπρεπε ήδη να είναι σπίτι του", τονίζει ο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος.

«Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη ασφάλεια νιώθει μόνο το οργανωμένο έγκλημα», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος.



«Χτες, τη μέρα που είχαμε την πέμπτη μαφιόζικη εκτέλεση σε διάστημα πενήντα ημερών, η κυβέρνηση προκήρυξε διαγωνισμό για 400 ειδικούς φρουρούς στα πανεπιστήμια», επισημαίνει, λέγοντας ότι «έγνοια της κυβέρνησης είναι να φιμώσει τη νεολαία».



«Ο κ. Χρυσοχοΐδης θα έπρεπε ήδη να είναι σπίτι του, η αποτυχία του είναι και προσωπική αποτυχία του κ. Μητσοτάκη που έταζε νόμο και τάξη», καταλήγει ο Νάσος Ηλιόπουλος.



Ακολουθεί η πλήρης δήλωση:



