Κοινωνία

Αίγινα: ο αγωγός υδροδότησης ποντίστηκε και τίθεται σε λειτουργία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε η πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού, ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης της Αίγινας. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής (2104-2020) με το ποσό των 21,5 εκ.€.

Επισημαίνεται πως ήδη μεταφέρθηκε δοκιμαστικά νερό μέσω του αγωγού στην Αίγινα, ενώ τα έργα στην δεξαμενή αναρίθμησης συνεχίζονται.

Παράλληλα ο Δήμος Αίγινας πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες στην κεντρική δεξαμενή ώστε το νερό να φτάσει στις βρύσες των κατοίκων της Αίγινας το συντομότερο δυνατό.

Την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας παρακολούθησε η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη και ο Δήμαρχος Αίγινας Γ. Ζορμπάς. Παρόντες ήταν επίσης ο Αντιδήμαρχος Αίγινας Δ. Καραγιάννης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αίγινας Π. Κασιμάκης και ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και Δημοτικός Σύμβουλος Αίγινας Σ. Στεριανός.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο μοναδικό στην Ελλάδα καθώς συνδέει, μέσω Σαλαμίνας και από κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ μέσω υποθαλάσσιου αγωγού 14,4 χιλιομέτρων σε βάθη μέχρι και 95 μέτρων, με ημερήσια παροχή νερού 21.500 κυβικά μέτρα, ένα νησί, την Αίγινα. Ο αγωγός λύνει οριστικά το σημαντικό πρόβλημα της υδροδότησης του νησιού που μέχρι σήμερα τροφοδοτείται με μεταφορά νερού από υδροφόρα πλοία. Το έργο μαζί με μια σειρά σημαντικών έργων και υποδομών που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια, συμβάλλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης της Αίγινας.

Μετά και την ολοκλήρωση της πόντισης και σύμφωνα με τους ρυθμούς εξέλιξης το έργο αναμένεται τέλη Σεπτέμβρη να έχει ολοκληρωθεί και να παραδοθεί προς χρήση από τους πολίτες.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης ο οποίος πριν λίγες μέρες είχε επιβλέψει τα έργα πόντισης ανοιχτά της Αίγινας, επισήμανε σχετικά:

«Θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίηση μου που ένα εμβληματικό και καινοτόμο έργο μετά από συντονισμένες ενέργειές μας βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης του, καθώς προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δίνουμε λύσεις σε ζωτικά ζητήματα των νησιών μας και συμβάλλουμε στην ενίσχυση των υποδομών τους. Πρόκειται για ένα έργο μοναδικό στην Ελλάδα ο σχεδιασμός του οποίου ξεκίνησε πριν από περίπου μια δεκαετία. Με συντονισμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες που αναλάβαμε από την αρχή της θητείας μας καταφέραμε να το ξεμπλοκάρουμε.

Είναι ένα έργο πρωτοποριακό, ίσως από τα πιο δύσκολα που έχουνε εκτελεστεί στη χώρα και ίσως το πιο σημαντικό στο επίπεδο της υδροδότησης νησιωτικής περιοχής με υποθαλάσσιο αγωγό. Η σύνδεση της Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων και θα μειώσει το κόστος κατανάλωσης, πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ευπαθείς ομάδες. Θέλω να ευχαριστήσω την Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη που παρακολουθεί βήμα-βήμα και πολύ στενά το έργο, τον Δήμαρχο Αίγινας Γ. Ζορμπά, την ανάδοχο εταιρεία που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου και όλους όσοι συνέβαλλαν για να γίνει αυτό το έργο πραγματικότητα».

Η κ. Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη υπογράμμισε ότι «Νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση που μετά από πολλά χρόνια, ένα σημαντικό έργο για την Αίγινα, είναι πια στην τελική ευθεία. Κόντρα σε καιρικές συνθήκες ,την πανδημία αλλά και τις δολιοφθορές δεν σταματήσαμε ούτε μια ημέρα, με την υποστήριξη του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, να ασχολούμαστε με το πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα έργο.

Η παρούσα διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, αντιλαμβανόμενη τη μεγάλη σημασία του έργου για τους πολίτες της Αίγινας από τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων της με τη συνεχή παρακολούθηση του έργου κατάφερε να λύσει πολλά προβλήματα και έτσι να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ τις τεχνικές υπηρεσίες Πειραιά και Νήσων για τον υπέρμετρο ζήλο που έχουν επιδείξει για το έργο αυτό, τις εργατοώρες που έχουν αφιερώσει για την επίβλεψη του, καθώς και τον ανάδοχο του έργου για την καλή συνεργασία».

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι: η Ιωάννα και οι φωτογραφίες μετά το χειρουργείο (βίντεο)

ΕΥΠ: σε δίκη δικηγόροι και αστυνομικοί για διαφθορά στην ΕΛ.ΑΣ

Amber Alert: Μητέρα άρπαξε τον γιο της και εξαφανίστηκε