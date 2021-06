Κοινωνία

Απόπειρα αρπαγής στην Ραφήνα: Στη φυλακή ο 48χρονος

Προφυλακιστέος ο 48χρονος που προσπάθησε να αρπάξει 13χρονη από την Ραφήνα. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του.

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 48χρονος που καταγγέλλεται ότι αποπειράθηκε να απαγάγει 13χρονο κορίτσι στην Ραφήνα.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για το αδίκημα της απόπειρας αρπαγής μετά από την καταγγελία ότι το βράδυ της περασμένης Πέμπτης επιχείρησε με επιμονή να βάλει στο αυτοκίνητό του το κορίτσι, στην Ραφήνα.

Μάλιστα φέρεται να βγήκε από το αυτοκίνητο του και να προσπάθησε να επιβιβάσει με τη βία σε αυτό την 13χρονη, η οποία όχι μόνο κατάφερε να τον αποφύγει αλλά και ειδοποίησε φωνάζοντας περαστικούς με αποτέλεσμα ο 48χρονος να εγκαταλείψει εκνευρισμένος το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες απολογούμενος ο 48χρονος αρνήθηκε όσα του καταλογίζονται ενώ ζήτησε να συγκεντρωθεί το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες των καταστημάτων που βρίσκονται στο σημείο όπου τοποθετούν το περιστατικό η μαθήτρια και άλλοι καταγγέλλοντες.

Μητέρα 13χρονης: ήταν η δεύτερη φορά που την προσέγγισε

Η μητέρα της ανήλικης μίλησε το πρωί της Τρίτης στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" περιγράφοντας τα όσα έζησε η κόρη της.

“Άρχισε με το "γεια σου κούκλα", το πιο χυδαίο πράγμα που μπορεί να πει κάποιος σε ένα παιδί” τόνισε η μητέρα. Η ίδια σημείωσε ότι ο άνδρας είχε πιει, ήταν μεθυσμένος και η άρνηση της 13χρονης να μπει στο αμάξι του, του προκάλεσε εκνευρισμό.

Περιέγραψε πώς η κόρη της προσέγγισε ένα ζευγάρι για να ζητήσει βοήθεια και έκανε γνωστό ότι πριν από ένα μήνα επιχείρησε και πάλι να προσεγγίσει την ανήλικη.

"Αυτός ο άνθρωπος ψαχνόταν να βρει ένα θύμα. Το είχε ξανακάνει" κατέληξε.

