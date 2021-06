Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Αναλυτικά οι αριθμοί των νέων μολύνσεων που εντοπίστηκαν το προηγούμενο 24ώρο ανά περιοχή, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Εξακολουθεί να «μακραίνει» σημαντικά κάθε ημέρα η λίστα με τους ασθενείς με κορονοϊό που χάνουν την μάχη με τον θάνατο, με τον συνολικό αριθμό τους να έχει ξεπεράσει τις 12000.

Ακόμη δεκάδες συμπολίτες μας υπέκυψαν την Τρίτη σε όλη την χώρα από επιπλοκές του COVID-19, ενώ εξακολουθεί να μειώνεται, αργά αλλά σταθερά, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 1.886 νέα κρούσματα. : Από το σύνολο των 1.886 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 7 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 959 νέα κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη 169, στην Λάρισα 52 νέες μολύνσεις, στην Αχαΐα 41.

Εν τω μεταξύ, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι στα λύματα παρατηρήθηκε αυξητική τάση στο ιικό φορτίο που σε ορισμένες περιοχές έφθασε το 78%.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

