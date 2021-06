Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Λύματα: αύξηση έως 78% στο ιικό φορτίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στην Αττική. Αναλυτικά στοιχεία από διάφορες περιοχές της χώρας.

Από τον ΕΟΔΥ , παράλληλα με την ενημέρωση για τους θανάτους, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα της Τρίτης, ανακοινώθηκαν "τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ".

Όπως αναφέρεται, "Τα αποτελέσματα αφορούν στην εβδομάδα 24 έως 30 Μαΐου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, της Πάτρας, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης και των Ιωαννίνων. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή στη μέση συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ανά 100.000 κατοίκους την εβδομάδα 24-30 Μαΐου 2021 σε σχέση με την εβδομάδα 17-23 Μαΐου 2021.

"Συμπεράσματα: Την εβδομάδα 24-30 Μαΐου 2021, παρατηρήθηκαν πτωτικές ή σταθεροποιητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 17-23 Μαΐου 2021, στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των επτά από τις δώδεκα (7/12) περιοχές που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ.

Οι καθαρά πτωτικές μεταβολές κυμάνθηκαν από -74% στην Ξάνθη έως -45% στο Ηράκλειο, ενώ οριακές κρίνονται οι μειώσεις που παρατηρήθηκαν στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην Περιφέρεια Αττικής (-26%) και στη Θεσσαλονίκη (-21%). Σταθερό παρέμεινε ουσιαστικά το ιικό φορτίο στην Αλεξανδρούπολη, παρουσιάζοντας μη σημαντική μεταβολή (+5%). Τέσσερις από τις δώδεκα (4/12) περιοχές του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ παρουσίασαν αύξηση στο μέσο ιικό φορτίο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Καθαρή αύξηση στο μέσο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στην Πάτρα (+50%) και στα Χανιά (+78%), ενώ οριακή ήταν η αύξηση στο Ρέθυμνο (+12%) και στα Ιωάννινα (+22%). Στον Άγιο Νικόλαο δεν ήταν δυνατή η δειγματοληψία και συνεπώς δεν υπάρχουν αποτελέσματα για την εβδομάδα 24-30/5/21.

Παρακάτω δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της εβδομάδας 24-30/5/21, ανά περιοχή:

Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα, 24-30/5/21, στην Περιφέρεια Αττικής, καταγράφηκε στατιστικά μη σημαντική μείωση (- 26%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των λυμάτων. Για τρίτη εβδομάδα, το ιικό φορτίο στα λύματα της Αττικής εμφανίζει μια σταθεροποίηση του μέσου όρου αυτού με τάση ύφεσης, ειδικά τις τελευταίες ημέρες της εβδομάδας, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 17-23/5/21. Το ιικό φορτίο παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα, 24-30/5/21, στη Θεσσαλονίκη παρατηρήθηκε μείωση (-21%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 17-23/5/21. Η πτωτική τάση που σημειώθηκε την εβδομάδα 17-23/5/21 συνεχίστηκε και την τελευταία εβδομάδα, ωστόσο με μειούμενο ρυθμό και περισσότερες διακυμάνσεις. Η χαμηλότερη τιμή του ιικού φορτίου καταγράφηκε την Κυριακή 30/5/21.

Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 24-30/5/21, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση (-51% ) του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων της Λάρισας σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα, 24-30/5/21 , παρατηρήθηκε σημαντική μείωση (-73%) του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα του Βόλου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα, 24-30/5/21, συνεχίσθηκε η μείωση (-45%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων της πόλης του Ηρακλείου, σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Οι απόλυτες τιμές του ιικού φορτίου παραμένουν χαμηλές.

Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα, 24-30/5/21, καταγράφηκε αύξηση στο μέσο όρο του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων της πόλης των Χανίων (+78%). Η αύξηση αυτή, που ακολουθεί τη συνολικά πτωτική τάση του τελευταίου μήνα, μένει να επιβεβαιωθεί την τρέχουσα εβδομάδα. Επισημαίνεται ότι, παρά την αύξηση που παρατηρήθηκε, οι απόλυτες τιμές του ιικού φορτίου παραμένουν χαμηλές.

Ρέθυμνο: Την τελευταία εβδομάδα, 24-30/5/21, παρατηρήθηκε οριακή αύξηση (+12%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων της πόλης του Ρεθύμνου, σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Οι απόλυτες τιμές του ιικού φορτίου παραμένουν χαμηλές.

Πάτρα: Την τελευταία εβδομάδα, 24-30/5/21, στην Πάτρα, παρατηρήθηκε αύξηση (+50%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Επισημαίνεται ότι, παρά την αύξηση της τελευταίας εβδομάδας, το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων τον τελευταίο μήνα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις.

Ξάνθη: Την τελευταία εβδομάδα, 24-30/5/21, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση (-74%) του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Ξάνθης σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 24-30/5/21 , το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της Αλεξανδρούπολης παρέμεινε χαμηλό και ουσιαστικά αμετάβλητο (+5%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιωάννινα: Την τελευταία εβδομάδα, 24-30/5/21, στα Ιωάννινα, παρατηρήθηκε οριακή αύξηση (+22%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 17-23/5/21.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Ήρωας - αστυνομικός τραυματίστηκε σε διάρρηξη (εικόνες)

Θάνατος 11χρονης Ιωάννας: Είχε αποχαιρετίσει τους συμμαθητές της

Μαρκόπουλο: Ληστής επιτέθηκε με μαχαίρι σε γυναίκα μέσα στο σπίτι της