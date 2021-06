Life

Άγριες Μέλισσες: Ο Αιμίλιος Χειλάκης ξεκίνησε τα γυρίσματα

Οι πρώτες φωτογραφίες.

Την Πέμπτη 3 Ιουνίου θα προβληθεί μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 το τελευταίο συγκλονιστικό επεισόδιο του Β’ Κύκλου της σειράς “Άγριες Μέλισσες”.

Το μεγάλο φινάλε θα καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό και οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες.

Μάλιστα, αυτό το διάστημα οι προετοιμασίες για τον τρίτο κύκλο έχουν ξεκινήσει.

Στον Γ’ Κύκλο θα δούμε νέα πρόσωπα που θα “εισβάλλουν” στο Διαφάνι και θα ταράξουν τις ισορροπίες και τις ζωές των ηρώων.

Αυτά που έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα είναι πως η τρίτη σεζόν της επιτυχημένης δραματικής σειράς θα διαδραματίζεται στην περίοδο της Χούντας, μία σκοτεινή περίοδο για την Ελλάδα και πως ένας γνωστός ηθοποιός θα ενταχθεί στο καστ και θα υποδυθεί έναν μισητό χαρακτήρα.

Ο λόγος για τον Αιμίλιο Χειλάκη. Ο Αιμίλιος Χειλάκης θα υποδυθεί έναν χαρακτήρα που έχουμε ακούσει αρκετές φορές στα επεισόδια. Συγκεκριμένα, θα ενσαρκώσει τον Ακύλα Μεγαρίτη, τον αρχηγό της φασιστικής οργάνωσης, των «Αβάντων».

