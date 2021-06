Πολιτική

Μητσοτάκης: Έως 400000 ευρώ ανά ΑΦΜ η επιδότηση στις τουριστικές επιχειρήσεις

Σύσκεψη του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους τουριστικών επιχειρήσεων για την παροχή κεφαλαίου κίνησης.

«Πήραμε πριν από λίγο την σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε και στην επίσημη ανακοίνωση ενός νέου Προγράμματος στήριξης του κλάδου του τουρισμού, ύψους έως 420 εκατομμύρια ευρώ. Κεφάλαιο κίνησης, μια επιδότηση η οποία θα είναι έως 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ. Θα απευθύνεται σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων του τουρισμού, ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και camping, αλλά και σε πρακτορεία και σε τουριστικά λεωφορεία. Μιλάμε πρωτίστως για μια στήριξη η οποία κατευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους τουριστικών επιχειρήσεων με αντικείμενο την στήριξη του κλάδου κατά τους πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

«Πρόκειται για μια ακόμα έμπρακτη αναγνώριση και στήριξη ενός κλάδου ο οποίος χτυπήθηκε περισσότερο από άλλους το δεκαεξάμηνο της πανδημίας και ο οποίος πρέπει πια να κάνει γρήγορα τα βήματά του προς την κανονικότητα αλλά για να το κάνει αυτό χρειάζεται κεφάλαιο κίνησης. Αντίστοιχο πρόβλημα, τονίζω, είχαμε και στην εστίαση γι’ αυτό και καταφέραμε και εξασφαλίσαμε αυτούς τους ευρωπαϊκούς πόρους για να στηρίξουμε τον κλάδο του τουρισμού. Και πιστεύω - ότι σε συνεργασία με την πολιτεία- η ελληνική επιχειρηματικότητα -όπως εκφράζεται δια του ΣΕΤΕ, στον ευρύτερο κλάδου του τουρισμού- θα κάνει και αυτή αυτό το οποίο πρέπει, προκειμένου να έχουμε ένα επιτυχημένο και ασφαλές καλοκαίρι», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την τοποθέτησή του παρουσιάζοντας στους εκπροσώπους των τουριστικών επιχειρήσεων το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό του, που μόλις είχε εκδώσει. «Η Ελλάδα είναι μια από τις 7 χώρες που βρίσκεται στο πρώτο κύμα ένταξης στην Ψηφιακή Πλατφόρμα, το οποίο σημαίνει ότι από σήμερα οι Έλληνες πολίτες μπορεί να εκδίδουν το δικό τους Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό. Και βέβαια έχουμε εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα με αυτές τις χώρες έτσι ώστε η πληροφορία η οποία εμπεριέχεται στο Πιστοποιητικό -δηλαδή αν έχεις εμβολιαστεί, πότε και με πόσες δόσεις ή αν έχεις αρρωστήσει ή αν έχεις αρνητικό τεστ- να μοιράζεται με πολύ μεγάλη ευκολία στις πύλες εισόδου, έτσι ώστε να μπορούμε να δεχόμαστε επισκέπτες στην πατρίδα μας χωρίς πρόσθετους περιορισμούς», ανέφερε.

Όπως υπενθύμισε, «ήταν μια ιδέα η οποία ξεκίνησε από εμάς στις αρχές Ιανουαρίου. Δεν ήταν καθόλου προφανές ότι θα προφταίναμε να την υλοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνήθως για να εκδοθεί ένας ευρωπαϊκός κανονισμός χρειάζονται χρόνια. Εδώ αρκέστηκαν, μόλις, δύο μήνες για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα. Και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό ενόψει της τουριστικής περιόδου».

Η ενίσχυση από το Πρόγραμμα θα ανέρχεται στο 5% επί του τζίρου στα καταλύματα και στο 2,5% στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά ΑΦΜ τα 400.000 ευρώ. Το ποσό της ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο και αφορά Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις τουρισμού, ενώ περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η καταβολή της επιχορήγησης θα πραγματοποιείται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης.

«Πριν από 1,5 μήνα ήμασταν, εδώ, για την εστίαση. Σήμερα, ενάμιση μήνα μετά η εστίαση λειτουργεί, το πρόγραμμα, η πλατφόρμα, είναι σε λειτουργία από τις 14 του μηνός. Έχουν, ήδη εκκαθαριστεί περίπου 8.000 αιτήσεις που είναι να πάρουν τα λεφτά τους οι επιχειρήσεις και περίπου άλλες 12.000 εκκρεμεί να εκκαθαριστούν τις επόμενες ημέρες. Χθες, είχαμε ρεκόρ εκκαθαρίσεων, πάνω από 2.000 αιτήσεις εκκαθαρίσαμε μόνο χθες στο Υπουργείο Ανάπτυξης, για να δώσουμε γρήγορα τα λεφτά στους δικαιούχους και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Το ίδιο σκοπεύουμε να κάνουμε με τον τουρισμό. Άμεσα τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η αντίστοιχη πλατφόρμα του τουρισμού», υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

«Τη στιγμή που κάνουμε ό,τι μπορούμε και με το ψηφιακό πιστοποιητικό αλλά και με όλες τις δράσεις μας για να πατήσει η τουριστική οικονομία αλλά και η ευρύτερη οικονομία στα πόδια της, δεν ξεχνάμε την απαραίτητη στήριξη η οποία πρέπει να παραμένει και να υπάρχει και θα συνεχιστεί για όσο διάστημα χρειάζεται, ώστε να μπορέσει μετά ο τουρισμός μόνος του να ανοίξει τα φτερά του, όπως μόνο ο τουρισμός ξέρει να κάνει. Αυτή είναι η φιλοσοφία που ακολουθούμε και θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα», τόνισε ο ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.

«Εγώ απλά να προσθέσω μόνο ότι η ενίσχυση αυτή είναι ακατάσχετη -όπως όλες οι ενισχύσεις που δίνουμε- και υπάρχει και επίσης μια προϋπόθεση του ενός εργαζομένου», σημείωσε ο Υφυπουργός αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης Γιάννης Τσακιρης.

«Να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Τσακίρη και τον κύριο Ζερβό γιατί έχει γίνει εξαιρετική δουλειά ως προς την υλοποίηση νέων προγραμμάτων και ως προς την κινητοποίηση πόρων από παλαιότερα προγράμματα. Είμαστε, πια, στις πρώτες θέσεις σε επίπεδο απορροφητικότητας ως προς την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων και μπορώ να σας πω -με αρκετή ασφάλεια- ότι θα είμαστε και από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες, της οποίας νέο ΕΣΠΑ θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρα, έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης που εκτιμούμε ότι θα εγκριθεί εντός του Ιουνίου, το νέο ΕΣΠΑ όπου έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά ως προς τον σχεδιασμό από το Υπουργείο Ανάπτυξης και βέβαια όλα τα έκτακτα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία ελπίζουμε, πια, ότι φτάνουν προς το τέλος τους και θα πρέπει να οργανώσουμε -και αυτό θέλουμε να κάνουμε- την αποσωλήνωση της οικονομίας από προγράμματα στήριξης. Αλλά να το κάνουμε με τετοιο τρόπο, που να σας δώσουμε ταμειακή ρευστότητα - γέφυρα για να περάσετε από φάση αναστολής λειτουργίας σε φάση κανονικής λειτουργίας», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργος.

«Προφανώς και στην πορεία αυτή υπήρχαν και φωνές για κάτι περισσότερο. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι ο τουρισμός στηρίχθηκε, ο τουρισμός εξακολουθεί να στηρίζεται και είμαι σίγουρος -και σε αυτό το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και με τους Υπουργούς- ότι θα το παρακολουθούμε πως πηγαίνει το πράγμα στο μέλλον», δήλωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο σήμερα. Αυτό είναι το (κεφάλαιο) κίνησης που πραγματικά ανοίγει ουσιαστικά τα ξενοδοχεία, τα οποία έως το τέλος του Ιουνίου η εκτίμησή μας με τους συναδέλφους, θα ανοίξουν όλα, και τα 10.000 που είναι αδειοδοτημένα. Άρα ήταν πάρα πολύ σημαντικό -πέρσι άνοιξαν περίπου 5.500, και τέτοια περίοδο ήμασταν κλειστά. Άρα έχουν γίνει πολύ θετικά βήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γρηγόρης Τάσιος.

«Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί τα δεδομένα της πανδημίας. Αλλά το παλέψαμε. Δεν σας κρύβω ότι κάνατε πολλές προσπάθειες και σαν αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ, δουλέψαμε σε λεπτομέρειες για να δούμε τις διαφορές», δήλωσε ο Πρόεδρος του Hellenic Association of Travel and Tourist Agencies (HATTA) Λύσανδρος Τσιλίδης.

«Είναι πρωτόγνωρο και αυτό που αντιμετωπίσαμε, αλλά είναι πρωτόγνωρη και η στήριξη που λάβαμε από την πολιτεία, από την Κυβέρνηση. Ήταν πολύ καλή η συνεργασία μας με όλα τα Υπουργεία, ιδιαίτερα με το Υπουργείο το αρμόδιο, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη ο οποίος ήταν παρών 24 ώρες το εικοσιτετράωρο σε όλα τα ζητήματα, ακόμα και στα καθημερινά. Είναι τόσα πολλά αυτά που αναφέρετε, έχουμε και καθημερινά προβλήματα τα οποία ήταν παρών για να τα λύσει», σημείωσε ο πρόεδρος της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ) Άρης Μαρίνης.

Στη σύσκεψη συμμετείχε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής Γιώργος Ζερβός.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

Καλώς ήρθατε και χαιρόμαστε γιατί είμαστε, σήμερα, σε θέση να ανακοινώσουμε δύο θετικές ειδήσεις: Η πρώτη είναι και η επίσημη ενεργοποίηση της Κοινής Ψηφιακής Πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Covid, μόλις ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα είναι μια από τις 7 χώρες που βρίσκεται στο πρώτο κύμα ένταξης στην Ψηφιακή Πλατφόρμα, το οποίο σημαίνει ότι από σήμερα οι Έλληνες πολίτες μπορεί να εκδίδουν το δικό τους Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό. Και βέβαια έχουμε εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα με αυτές τις χώρες έτσι ώστε η πληροφορία η οποία εμπεριέχεται στο Πιστοποιητικό -δηλαδή αν έχεις εμβολιαστεί, πότε και με πόσες δόσεις ή αν έχεις αρρωστήσει ή αν έχεις αρνητικό τεστ- να μοιράζεται με πολύ μεγάλη ευκολία στις πύλες εισόδου, έτσι ώστε να μπορούμε να δεχόμαστε επισκέπτες στην πατρίδα μας χωρίς πρόσθετους περιορισμούς.

Εγώ, μόλις, εξέδωσα το δικό μου πιστοποιητικό. Μου είπαν ότι δεν πρέπει να το δείχνω πολύ γιατί έχει προσωπικά δεδομένα. Πάντως σας διαβεβαιώνω ότι η πλατφόρμα δουλεύει και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ σημαντική ανακούφιση για τον τουρισμό.

Ήταν μια ιδέα η οποία ξεκίνησε από εμάς στις αρχές Ιανουαρίου. Δεν ήταν καθόλου προφανές ότι θα προφταίναμε να την υλοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνήθως για να εκδοθεί ένας ευρωπαϊκός κανονισμός χρειάζονται χρόνια. Εδώ αρκέστηκαν, μόλις, δύο μήνες για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα. Και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Η δεύτερη σημαντική, θετική, ανακοίνωση είναι ότι πήραμε πριν από λίγο την σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε και στην επίσημη ανακοίνωση ενός νέου Προγράμματος στήριξης του κλάδου του τουρισμού, ύψους έως 420 εκατομμύρια ευρώ. Κεφάλαιο κίνησης, μια επιδότηση η οποία θα είναι έως 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ. Θα απευθύνεται σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων του τουρισμού, ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και camping, αλλά και σε πρακτορεία και σε τουριστικά λεωφορεία. Μιλάμε πρωτίστως για μια στήριξη η οποία κατευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι πόροι -όπως σας είπα- είναι απολύτως εξασφαλισμένοι η ενίσχυση για την πρώτη κατηγορία, δηλαδή για τα καταλύματα, θα είναι ίσοι με το 5% του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρηση το οικονομικό έτος 2019. Ενώ για τη δεύτερη κατηγορία θα είναι ίση με το 2,5%.

Προϋπόθεση είναι αντίστοιχη με τις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει για το ανάλογο πρόγραμμα για την εστίαση, να υπάρχει μείωση τζίρου της τάξης του 30% και φυσικά οι επιχειρήσεις να απασχολούν, τουλάχιστον, έναν εργαζόμενο. Και, βέβαια, για επιχειρήσεις οι οποίες συστάθηκαν το 2020 αυτές -όπως και στην εστίαση- εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πρόγραμμα.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή, θα σας την παρουσιάσουμε στην συνέχεια και ο Υπουργός και ο υφυπουργός. Και πιστεύω ότι πρόκειται για μια ακόμα έμπρακτη αναγνώριση και στήριξη ενός κλάδου ο οποίος χτυπήθηκε περισσότερο από άλλους το δεκαεξάμηνο της πανδημίας και ο οποίος πρέπει πια να κάνει γρήγορα τα βήματά του προς την κανονικότητα αλλά για να το κάνει αυτό χρειάζεται κεφάλαιο κίνησης. Αντίστοιχο πρόβλημα, τονίζω, είχαμε και στην εστίαση γι’ αυτό και καταφέραμε και εξασφαλίσαμε αυτούς τους ευρωπαϊκούς πόρους για να στηρίξουμε τον κλάδο του τουρισμού. Και πιστεύω - ότι σε συνεργασία με την πολιτεία- η ελληνική επιχειρηματικότητα -όπως εκφράζεται δια του ΣΕΤΕ, στον ευρύτερο κλάδου του τουρισμού- θα κάνει και αυτή αυτό το οποίο πρέπει, προκειμένου να έχουμε ένα επιτυχημένο και ασφαλές καλοκαίρι. Εννοώ, δηλαδή, ότι θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας, τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά, όπως έχουν καθοριστεί. Εξάλλου υπάρχει πια η εμπειρία -μεγάλη στον κλάδο- και υπάρχει και υψηλή αίσθηση επαγγελματισμού, διότι καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο θα πρέπει να το κερδίσουμε όλοι μαζί.

Η πανδημία βρίσκεται σε πτωτική τάση. Κάθε μέρα τα νούμερα είναι καλύτερα από την προηγούμενη. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι μπορούμε να εφυσηχάσουμε. Τα μέτρα τα οποία έχουμε κρατήσει σε ισχύ είναι σχετικά λίγα σε σχέση με αυτά τα οποία έπρεπε να υπομένουμε πριν από κάποιους μήνες. Πλην είναι, όμως, ακόμα απαραίτητα μέχρι που να χτίσουμε πλήρως το τείχος του εμβολιασμού.

Και είναι, επίσης, πολύ σημαντικό και οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού -αυτό ισχύει για κάθε Έλληνα πολίτη, πόσο μάλλον, όμως, για εργαζόμενους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή της ανθρώπινης επαφής- να εμβολιαστούν σε συντριπτικά ποσοστά. Και καθώς, πια, ανοίγουμε της πλατφόρμες σταδιακά σε όλες τις ηλικίες πιστεύω ότι έχετε και εσείς έναν ρόλο να παίξετε, να ενθαρρύνετε τους εργαζόμενούς σας να κάνουν αυτήν την κίνηση για το δικό τους καλό, για το καλό των οικογενειών τους, αλλά και για το καλό της χώρας συνολικά.

