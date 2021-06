Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ECDC: Συστάσεις για τον εμβολιασμό εφήβων

Τι αναφέρει η έκθεση του ECDC για τον εμβολιασμό σε εφήβους. Ποιοι πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην ηλικιακή ομάδα 12-18 ετών.

Της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1, Μαρία Αρώνη

"Τα μεμονωμένα άμεσα οφέλη από τον εμβολιασμό σε εφήβους αναμένεται να είναι περιορισμένα σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες", επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Kέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), για το εμβολιασμό κατά του COVID-19 σε εφήβους ηλικίας 12 ως 18 ετών, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Καθώς η πορεία της νόσου COVID-19 είναι συνήθως ηπιότερη σε υγιείς εφήβους, θα πρέπει να συνεχιστεί να δίνεται προτεραιότητα στον εμβολιασμό μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων, πριν τη στόχευση συνολικά στους εφήβους», επισημαίνει η έκθεση του ECDC και προσθέτει ότι «προτεραιότητα θα πρέπει να έχει ο εμβολιασμός εφήβων που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρού COVID-19».

Σε γενικές γραμμές, η έκθεση του ECDC συστήνει προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ τα εξής:

• Ο εμβολιασμός των εφήβων κατά του COVID-19 πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής εμβολιασμού COVID-19 για ολόκληρο τον πληθυσμό.

• Ο εμβολιασμός εφήβων με υψηλό κίνδυνο σοβαρού COVID-19 πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα, όπως και με άλλες ηλικιακές ομάδες.

• Τα συνολικά άμεσα οφέλη από τον εμβολιασμό των εφήβων θα εξαρτηθούν κυρίως από τη συχνότητα εμφάνισης λοίμωξης από SARS-CoV-2 σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

• Τα μεμονωμένα άμεσα οφέλη από τον εμβολιασμό COVID-19 σε εφήβους αναμένεται να είναι περιορισμένα σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

• Το γενικό όφελος για τον γενικό πληθυσμό των εφήβων εμβολιασμού θα είναι ανάλογο με τη μετάδοση SARS-CoV-2 εντός και από αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

• Δεδομένης της αναμενόμενης μειωμένης ατομικής αναλογίας κινδύνου-οφέλους από τον εμβολιασμό COVID-19 των εφήβων σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, πρέπει να γίνεται προσεκτική εξέταση της επιδημιολογικής κατάστασης και της πρόσληψης εμβολίων σε ηλικιωμένες ομάδες πριν από τη στόχευση αυτής της ηλικιακής ομάδας.

• Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να παρακολουθείτε την εξάπλωση ανησυχητικών παραλλαγών μεταξύ των νεότερων ατόμων και να συνεχίσετε να αξιολογείτε την πραγματική επιβάρυνση του COVID-19 σε νεότερες ηλικιακές ομάδες επίσης σε σχέση με τις συνέπειες COVID-19.

• Τα ζητήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση εμβολίων πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά κατά την απόφαση επέκτασης του εμβολιασμού COVID-19 σε ομάδες με χαμηλότερο ατομικό κίνδυνο σοβαρής νόσου.

