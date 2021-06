Κοινωνία

Η μητέρα της 11χρονης Ιωάννας στον ΑΝΤ1: ή έγινε δυστύχημα ή κάποιος την οδήγησε εκεί

Διαψεύδει η μητέρα της Ιωάννας τα σενάρια που θέλουν την ανήλικη, να έβλαψε τον εαυτό της πηδώντας στο κενό, σε απόκρημνη περιοχή των Χανίων.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Τα σενάρια που θέλουν η 11χρονη Ιωάννα να έκανε κακό στον εαυτό της, πηδώντας στο γκρεμό, διαψεύδει η μητέρα της.

Την ώρα που συμμαθητές του άτυχου κοριτσιού φέρεται να δηλώνουν ότι η 11χρονη μαθήτρια τους είχε αποχαιρετήσει, απελπισμένη για ότι συνέβαινε στο σπίτι της, η μητέρα της μιλά για δυστύχημα ή εγκληματική ενέργεια: «ή έχει γίνει κάποιο δυστύχημα ή κάποιος οδήγησε την Ιωάννα στο συγκεκριμένο σημείο με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της. Σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι ότι το παιδί έβαλε τέλος στην ζωή του».

«Αποκλείει (η μητέρα) αυτοκτονία, είναι δεδομένο, αυτό που πιστεύει είναι ή η εκγληματική ενέργεια ή ατύχημα. Θεωρεί απίθανο να έφυγε μόνο του περπατώντας απόσταση 35λεπτά μακριά , πως το παιδί βρέθηκε τόσο μακριά; Ήταν ένα χαρούμενο παιδί. Ρώτησα την μητέρα αν άκουσε κάτι από συμμαθητές της και μου είπε ότι αποκλείει τέτοιο θέμα, το παιδί ήταν μια χάρα», προσθέτει ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος της μητέρας της 11χρονης.

Την ίδια εικόνα, ενός παιδιού που έμοιαζε χαρούμενο, δίνουν και οι δάσκαλοί του. Εξηγούν ότι η 11χρονη μαθήτρια δεν είχε τον τελευταίο χρόνο παρουσιάσει εικόνα που να τους προβλημάτιζε. Γνώριζαν ότι η Ιωάννα και τα αδέλφια της ζούσαν σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, πριν από 5 έτη είχαν αντιμετωπίσει μαζί την αγχώδη διαταραχή που παρουσιάσε το κορίτις, συμπτώτα της οποία ήταν η αφαίρεση τριχών από το κεφάλι, όμως το ζήτημα αυτό εξηγούν το είχαν αντιμετώπισει: «Παλιότερα το είχαμε αντιμετωπίσει, το είχαμε κουβεντιάσει, είχε συναντηθεί και με την μητέρα η ψυχολόγος και το παιδάκι το΄χαμε με τους δασκάλους από κοντά, σε μεγάλο βαθμο το είχε αποβάλλει. Είχε τις φίλες της, πολύ καλή μαθήτρια, δεν είχε δείξει κάτι τέτοιο θέμα, δεν είχε εκμυστηρευτεί ούτε στο δάσκαλός της.»

Ο πατέρας της Ιωάννας, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και εκείνος, φέρεται να επιχείρησε να βλάψει τον ευατό του στο ίδιο σημείο του χάθηκε το παιδί του. Οι επόμενες κινήσεις του είναι να διεκδικήσει την επικοινωνία και την επιμέλεια των άλλων δυο μικρότερων παιδιών του

