Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε “τσαντάκια”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έτυχε να βρίσκεται στον σημείο και μόλις αντιλήφθηκε το περιστατικό, κατεδίωξε τον κακοποιό, τον ακινητοποίησε και τον συνέλαβε.

(φωτογραφία αρχείου)

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε 21χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται ότι άρπαξε την τσάντα γυναίκας, σε εστιατόριο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ήταν γύρω στις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας, όταν σύμφωνα με την Αστυνομίας, ένας 21χρονος Αλγερινός άρπαξε την τσάντα, την οποία η γυναίκα είχε αφήσει στην καρέκλα και προσπάθησε να διαφύγει.

Αστυνομικός της Ομάδας “Ζ”, εκτός υπηρεσίας, που ήταν θαμώνας στο εστιατόριο, τον καταδίωξε, τον ακινητοποίησε και τον συνέλαβε.

Ένας άλλος αστυνομικός, αυτήν τη φορά στην Αθήνα, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψη διαρρηκτών.