Πανελλαδικές 2021: οι συντελεστές βαρύτητας για στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές

Οι συντελεστές για τα μαθήματα που θα δώσουν οι υποψήφιοι για στρατιωτικές σχολές και σχολές αστυνομίας και λιμενικού.

Τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για τις στρατιωτικές σχολές και τις σχολές αστυνομίας και λιμενικού έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας

Συγκεκριμένα οι συντελεστές βαρύτητας αφορούν τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και τα ειδικά μαθήματα για εισαγωγή στις σχολές

των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ.,

στη Σ.Σ.Α.Σ.,

στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας,

στις Α.Ε.Ν.,

στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων,

καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής

Οι συντελεστές βαρύτητας θα χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμο? του συνο?λου των μορι?ων κα?θε υποψηφι?ου όπως ίσχυε και το 2019.

Για παράδειγμα,

στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3 και Ιστορία προσανατολισμού με συντελεστή 0,7.

στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο : θετικές και τεχνολογικές επιστήμες (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Μαθηματικά προσανατολισμού με συντελεστή 1,3 και Φυσική προσανατολισμού με συντελεστή 0,7

: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Μαθηματικά προσανατολισμού με συντελεστή 1,3 και Φυσική προσανατολισμού με συντελεστή 0,7 στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο : επιστήμες υγείας και ζωής (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών υγείας), Βιολογικά προσανατολισμού με συντελεστή 1,3 και Χημεία προσανατολισμού με συντελεστή 0,7.

στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), Μαθηματικά προσανατολισμού με συντελεστή 1,3 και Οικονομικά προσανατολισμού με συντελεστή 0,7.

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Το υπουργείο προχώρησε στη θέσπιση Συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι συντελεστές ορίστηκαν από το εκάστοτε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή του, βάσει των οποίων προέκυψε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Για την εισαγωγή υποψηφίων σε ΑΕΙ απαιτείται η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Η ΕΒΕ διαμορφώνεται από το μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, που έχει διαμορφωθεί στο εύρος μεταξύ 0,80% και 1,20%, ενώ ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών έχουν οριστεί οι τιμές 0,70% και 1,10% αντιστοίχως.

Προκρίθηκε η ΕΒΕ σε ποσοστό και όχι σε απόλυτο μέγεθος, π.χ. 10, εξηγεί το υπουργείο, «για να μην εξαρτάται το ποσοστό επιτυχόντων/αποτυχόντων κάθε χρόνο από την εκάστοτε ευκολία/δυσκολία των θεμάτων».

Επίσης, δεν είναι η ίδια η ΕΒΕ για όλα τα τμήματα, γιατί «τα προγράμματα σπουδών διαφέρουν, και χρειάζεται να μπορούν να διαφοροποιηθούν οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σ' αυτά», προσθέτει μεταξύ άλλων το υπουργείο.

Ο αριθμός εισακτέων

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανέρχεται σε 77.415, μειωμένος κατά 550 θέσεις σε σχέση με πέρυσι. Αύξηση θέσεων σημειώνεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και σε Τμήματα «με αναμενόμενη αύξηση της απορρόφησης των αποφοίτων τους από την αγορά εργασίας», όπως π.χ. στα Τμήματα Επιστημών Αγωγής στην Πρώιμη και Παιδική Ηλικία, στα Τμήματα Νηπιαγωγών, στα Τμήματα Πληροφορικής, στην Κτηνιατρική, επισημαίνει το υπουργείο.

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, από 7.020 πέρυσι στις 6.283 θέσεις, λόγω συγχωνεύσεων τμημάτων του.

Αναλυτικά το ΦΕΚ με τους συντελεστές

