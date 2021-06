Κοινωνία

Τσιγκρής: το οργανωμένο έγκλημα “παρακολουθεί” την πορεία της κοινωνίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο βουλευτής και εγκληματολόγος για την έξαρση των δολοφονιών, για το “μαύρο χρήμα” και τους τρόπους αντιμετώπισης.

Για το οργανωμένο έγκλημα και τις δολοφονίες των τελευταίων μηνών μίλησε στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο βουλευτής της ΝΔ και εγκληματολόγος, Άγγελος Τσιγκρής.

«Πρόσφατα άνοιξαν τα καταστήματα εστίασης και γενικώς η αγορά, μετά από έναν χρόνο εγκλεισμού μας και αυτό είναι κάτι που παρακολουθείται και από έγκλημα», είπε ο κ. Τσιγκρής.

Όπως συμπλήρωσε, «σήμερα παρακολουθούμε ακραίες μορφές του οργανωμένου εγκλήματος, που μέχρι χθες και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, ασχολούνταν με άλλα πράγματα. Σας θυμίζω την έκθεση του FBI που έκανε λόγο για αύξηση 800 % στις ηλεκτρονικές απάτες στον καιρό της πανδημίας».

«Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υπάρχουν διάφορα όπλα», είπε ο κ. Τσιγκρής, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση των νομοθετικών πλαισίων και της επιβολής ποινών που ισχύουν στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με τον εντοπισμό του «μαύρου χρήματος» και των διαδρομών του.

Ακόμη, όπως είπε ο κ. Τσιγκρής, «υπάρχουν οι «στρατοί» κάθε χώρας που είναι οι αστυνομικοί και η Δικαιοσύνη, καθώς και οι διεθνείς συνεργασίες όπως η Eurojustice», αναφέροντας ότι από κοινού θα πρέπει να υπάρξει προσπάθεια πάταξης του φαινομένου.

Ειδήσεις σήμερα:

Η μητέρα της 11χρονης Ιωάννας στον ΑΝΤ1: ή έγινε δυστύχημα ή κάποιος την οδήγησε εκεί

Απόπειρα αρπαγής στην Ραφήνα: Στη φυλακή ο 48χρονος

Euro 2020 – Αγγλία: ο Σάουθγκέιτ αφήνει εκτός τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ