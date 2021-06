Κόσμος

Φλόριντα: αγόρι έσωσε τον πατέρα και την αδελφή του (βίντεο)

Ο επτάχρονος κολύμπησε μια ώρα μέχρι την ακτή, για να καλέσει βοήθεια και έγινε το “πρόσωπο της ημέρας”!

Του Τάσου Μαγιόπουλου

Ήρωας σε ηλικία μόλις επτά ετών αναδείχθηκε ο μικρός Τσέις, ο οποίος όχι μόνο έσωσε τον εαυτό του, αλλά και τις ζωές της τετράχρονης αδερφής και του πατέρα τους, ενώ είχαν βγει για ψάρεμα στα ανοιχτά της Φλόριντα.

Κάποια στιγμή, τα δύο παιδιά βρέθηκαν στο νερό. Όταν τα είδε, ο πατέρας τους βούτηξε για να τα σώσει. Όμως, οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν και είπε στον γιό του να κολυμπήσει μέχρι την ακτή για βοήθεια.

Ο πατέρας δεν μπορούσε να κρατήσει άλλο την μικρή Άμπιγκεϊλ, που ευτυχώς φορούσε σωσίβιο, μια… πολυτέλεια που δεν διέθετε ο μικρός Τσέις.

Μετά από μια κολυμβητική υπερπροσπάθεια διάρκειας μιας ώρας, ο επτάχρονος έφτασε στην ακτή και ειδοποίησε την ακτοφυλακή, στελέχη της οποίας έσωσαν τους αγαπημένους του από βέβαιο θάνατο.





