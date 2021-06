Σπανούλης: Η επιστροφή του στην Εθνική και η “υπόκλιση” της FIBA (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από 6 χρόνια απουσίας, ο “Kill Bill” φιλοδοξεί να οδηγήσει την “γαλανόλευκη” στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Το όνομα του Βασίλη Σπανούλη δεσπόζει στη λίστα των παικτών που κάλεσε ο Ρικ Πιτίνο εν όψει του Προολυμπιακού Τουρνουά της Βιτόρια.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού επιστρέφει, μετά από 6 χρόνια απουσίας, φιλοδοξώντας να οδηγήσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Η λίστα των παικτών που κάλεσε ο Ρικ Πιτίνο είναι: Βασίλης Σπανούλης, Γιώργος Πρίντεζης, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Καββαδάς, Γιάννης Αθηναίου, Χρήστος Σαλούστρος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Χουγκάζ, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Κώστας Παπαδάκης και Κώστας Αντετοκούνμπο.

Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή του “Kill Bill”, η FIBA ανέβασε στα social media ένα βίντεο με τα highlights της εντυπωσιακής του εμφάνισης κόντρα στις ΗΠΑ το 2006.

Kill Bill is back for more ???? action!@V_Spanoulis is back from retirement after six years and will look to lead @hellenicbf's quest for a spot in #Tokyo2020 at the #FIBAOQT in Victoria! pic.twitter.com/OypCiJWDkk