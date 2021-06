Αθλητικά

Στην ΑΕΚ ο Στάνκοβιτς

Παίκτης της ΑΕΚ, και με τη "βούλα", είναι, πλέον, ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς.

Τη μεταγραφή του Τσίτσαν Στάνκοβιτς σφράγισε η ΑΕΚ.

Ο Αυστριακός τερματοφύλακας, αφού πέρασε με επιτυχία τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, βρέθηκε στα γραφεία της "Ένωσης", όπου και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους "κιτρινόμαυρους" (που θα του αποφέρει συνολικά 2,5 εκατ. ευρώ).

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την αγορά του Τσίτσαν Στάνκοβιτς από την αυστριακή FC Red Bull Salzburg. O 28 ετών διεθνής τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2025.

Ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1992 στην πόλη Μπιέλινα της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, όμως από την παιδική του ηλικία μετανάστευσε στην Αυστρία, της οποίας έχει αποκτήσει και την υπηκοότητα. Σε ηλικία 16 ετών εντάχθηκε στην δεύτερη ομάδα της SV Horn και δύο χρόνια αργότερα προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε συνολικά 37 εμφανίσεις.

Το 2013 πήρε μεταγραφή στην SV Grodig και την επόμενη διετία πραγματοποίησε με τη φανέλα της συνολικά 61 συμμετοχές. Το καλοκαίρι του 2015 έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, με τη μεταγραφή του στην FC Red Bull Salzburg. Η επόμενη εξαετία ήταν μαγική για τον ίδιο και την ομάδα του, καθώς πανηγύρισε με αυτήν την κατάκτηση έξι πρωταθλημάτων και πέντε κυπέλλων Αυστρίας.

Συνολικά με τη φανέλα της FC Red Bull Salzburg πραγματοποίησε 152 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων 100 στο πρωτάθλημα, 19 στο UEFA Champions League (προκριματικά και φάση ομίλων) και 7 στο UEFA Europa League. Παράλληλα, υπήρξε διεθνής με την Εθνική U21 της Αυστρίας και στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ανδρών, με την οποία έχει έως σήμερα τέσσερις συμμετοχές.

Τσίτσαν, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

