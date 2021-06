Πολιτική

Δένδιας: Το ΝΑΤΟ να προστατεύσει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται

Η παρέμβαση στην τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής.

Ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε σήμερα στην τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, η οποία είχε ως αποκλειστικό θέμα συζήτησης την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού στις 14 Ιουνίου. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στο περιθώριο της Συνόδου θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά την παρέμβαση του, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην ανάγκη η Συμμαχία να προστατεύσει τις θεμελιώδεις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται, ιδιαίτερα υπό το φως των προκλήσεων που αντιμετωπίζει.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσφατη πράξη κρατικής αεροπειρατείας, στην οποία προέβη η Λευκορωσία.

Τόνισε ότι η Συμμαχία θα πρέπει να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, τόσο γεωγραφικές, όσο και τομεακές, όπως η κλιματική αλλαγή και η χρήση νέων τεχνολογιών από ανατρεπτικά στοιχεία.

Επεσήμανε την ανάγκη διατήρησης διττής προσέγγισης όσον αφορά την Ρωσία και την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων με άλλους διεθνείς παίκτες, αρχής γενομένης από την Ινδία. Υπογράμμισε την σημασία διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας στο Αφγανιστάν, ακόμα και μετά τον τερματισμό της ΝΑΤΟϊκής αποστολής στην χώρα.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης του ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίχως αποκλεισμούς και με πλήρη σεβασμό στην αυτονομία κάθε Οργανισμού.

