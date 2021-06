Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: έκδοση ομολόγων 80 δις ευρώ για την χρηματοδότηση του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον Σεπτέμβριο θα εκδοθεί το πρώτο χρεόγραφο.

Την έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων των οποίων η αξία ανέρχεται σε 80 δισ. ευρώ ανακοίνωσε την Τρίτη (1/6) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζοντας πως αποτελούν μέρος του σχεδίου χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU) για το 2021.

Μετά από την έγκριση της απόφασης περί ιδίων πόρων από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Επιτροπή μπορεί πλέον να αρχίσει να συγκεντρώνει πόρους στις αγορές κεφαλαίων, εξ’ ονόματος της ΕΕ, για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής η εκτίμηση για έκδοση περίπου 80 δισ. ευρώ μακροπρόθεσμων ομολόγων το 2021 θα συμπληρωθεί από δεκάδες δισεκατομμύρια βραχυπρόθεσμων αξιόγραφων της ΕΕ για την κάλυψη των υπόλοιπων χρηματοδοτικών απαιτήσεων.

Το ακριβές ποσό τόσο ευρωομολόγων (EU-Bonds) όπως επίσης και των χρεογράφων (EU-Bills) θα εξαρτηθεί από τις ακριβείς ανάγκες χρηματοδότησης και η Επιτροπή θα αναθεωρήσει τη σημερινή αξιολόγηση το φθινόπωρο. Έτσι η ΕΕ θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όλες τις προγραμματισμένες επιχορηγήσεις και δάνεια προς τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του μέσου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), καθώς και να καλύψει τις ανάγκες των πολιτικών της ΕΕ που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το NextGenerationEU.

Το συγκεκριμένο σχέδιο χρηματοδότησης βασίζεται σε μια αρχική εκτίμηση των αναγκών των κρατών-μελών όσον αφορά τα δάνεια και τις επιχορηγήσεις. Η Επιτροπή αναμένεται να επικαιροποιήσει το σχέδιο χρηματοδότησης τον Σεπτέμβριο, όταν και θα έχει μια πιο ακριβή επισκόπηση των αναγκών χρηματοδότησης των κρατών μελών της ΕΕ για τους τελευταίους μήνες του έτους.

Επίσης σήμερα η Επιτροπή υιοθέτησε την απόφαση ετήσιου δανεισμού για το 2021. Η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνει τα ανώτατα ποσά που η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να δανειστεί έως το τέλος του έτους. Η ΕΕ θα ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πρώτη έκδοση NextGenerationEU που αναμένεται αργότερα τον Ιούνιο. Το πρώτο χρεόγραφο (EU-Bills) θα εκδοθεί τον Σεπτέμβριο όταν τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα δημοπρασιών της ΕΕ.

«Σήμερα, κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά στις προετοιμασίες για την πρώτη πράξη δανεισμού για τη χρηματοδότηση της συλλογικής ανάκαμψης μέσω του NextGenerationEU. Εκδίδοντας περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ μακροπρόθεσμων ομολόγων και χρησιμοποιώντας πρόσθετους βραχυπρόθεσμους λογαριασμούς φέτος, θα καταφέρουμε να καλύψουμε τις πιο επείγουσες ανάγκες των κρατών μελών και να τα θέσουμε στο δρόμο προς μια βιώσιμη ανάκαμψη και μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη» επεσήμανε ο Επίτροπος αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό, Γιοχάνες Χαν.

Για τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, θα δανειστεί στις κεφαλαιαγορές – έως 750 δισεκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2018 ή έως περίπου 800 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Σε όγκο δανεισμού αυτό μεταφράζεται κατά μέσο όρο περίπου σε 150 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μεταξύ του 2021 και του 2026, γεγονός που θα καταστήσει την ΕΕ έναν από τους μεγαλύτερους εκδότες σε ευρώ.





Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: βρήκε ερπετό μέσα στην λεκάνη της τουαλέτας!

Λιβαδειά - βιασμός 15χρονης: Στην δημοσιότητα τα στοιχεία του φερόμενου ως δράστη (εικόνες)

Δήλωση Υγείας για επιβάτες πλοίων: Σε ισχύ από την Πέμπτη