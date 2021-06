Κοινωνία

Λιβαδειά: η μαρτυρία μαθήτριας για βιασμό από 44χρονο

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 44χρονος. Τι υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή.

Του Γιώργου Γρηγοριάδη



Την προσέγγισε μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και προσποιήθηκε πως γνωρίζει τους γονείς της για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της. Φαίνεται όμως πως είχε άλλα στο μυαλό του ο 44χρονος που κατηγορείται πως βίασε την 15χρονη στη διαδρομή μαζί του με το αυτοκίνητο από Λιβαδειά προς Βόλο.

"Σταμάτησε το αυτοκίνητο στην Τιθορέα έξω από τη Λιβαδειά σε έναν χωματόδρομο και με βίασε. Με απείλησε εκείνη τη στιγμή να μην πω τίποτα στους γονείς μου", υποστηρίζει η 15χρονη.

Ο εφιάλτης για την ανήλικη ξεκίνησε όταν ο 44χρονος προσφέρθηκε να τη μεταφέρει στο Βόλο για να δει το φίλο της.. Έτσι την έπεισε όπως κατήγγειλε: "Είχα σχολείο εκείνη την ημέρα και μου είπε πως δεν θα το πούμε στους γονείς μου. Μου είπε ότι θα με πήγαινε πρωί και θα γυρνούσαμε βράδυ".

Μετά την σεξουαλική κακοποίηση, όπως ισχυρίζεται η μαθήτρια, ο φερόμενος ως δράστης συνέχισε κανονικά προς τον αρχικό προορισμό τους. Την άφησε να δει το φίλο της, την περίμενε, στο δρόμο της επιστροφής οι απειλές συνεχίστηκαν, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς το κορίτσι: "Και στην επιστροφή μου είπε να μην πω τίποτα στους δικούς μου. Εγώ για να τον αποφύγω μιλούσα με βιντεοκλήση συνεχώς με το φίλο μου".

Η 15χρονη φοβισμένη δεν αποκάλυψε αρχικά τι είχε περάσει. Μετά από λίγες ημέρες μίλησε στους γονείς της που κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία κι έτσι ο 44χρονος συνελήφθη.

Ενώπιον ανακριτή αρνήθηκε όσα του καταλογίζουν υποστήριξε πως όλα έγιναν με τη συναίνεση της μαθήτριας, ωστόσο δεν έπεισε με τους ισχυρισμούς του και κρίθηκε προφυλακιστέος.

"Δεν υπήρξε πράξη βιασμού, υποστηρίζει ότι υπήρχε συνέναιση για μία πράξη του ενάμιση λεπτού, δύο λεπτών με τη συναίνεσή της και κατόπιν δική της πρόταση όπως υποστηρίζει ο φερόμενος κατηγορούμενος", δηλώνει ο Αθανάσιος Παντρεφτής, συνήγορος υπεράσπισης 44χρονου

Ο 44χρονος υποστήριξε, επίσης, πως η ανήλικη στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης είχε ψεύτικο προφίλ και πως δεν γνώριζε την ηλικία της.



