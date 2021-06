Life

Make-A-Wish: Η … Ιθάκη και η ευχή του Βασίλη! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκπληρώθηκε ήδη η ευχή του Βασίλη, η πρώτη από τις 25 για τις οποίες εξασφαλίστηκαν οι πόροι, χάρη στον επιτυχημένο δεύτερο ηλεκτρονικό περίπατο.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση από το Make-a-wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος):

«Για 2η συνεχή χρονιά, το e-Walk for Wishes 2021 του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Με οδηγό το «Κάθε ήρωας έχει μια Οδύσσεια, αλλά και μια ευχή: την Ιθάκη του», ο ηλεκτρονικός περίπατος του οργανισμού έφτασε στον τελικό προορισμό του, που ήταν κυριολεκτικά η Ιθάκη, έχοντας συγκεντρώσει τα απαραίτητα μέσα για την εκπλήρωση 25 ευχών με την πολύτιμη στήριξη της L’Oreal Hellas. Τι κοινό μπορεί να έχει μία ανακαίνιση δωματίου, ένας gaming υπολογιστής, ένα ειδικό αμαξίδιο και το Master Chef; Μία παιδική ευχή!!! Ο οργανισμός με αισιοδοξία συνεχίζει να εκπληρώνει ευχές, με μοναδικό σκοπό την ίαση της ψυχής των παιδιών ως ένα «εργαλείο» για τους γιατρούς, όπως οι ίδιοι αναφέρουν. Έτσι, «χτίζουμε» δεντρόσπιτα μαζί με όνειρα, υπολογιστές μαζί με ελπίδα και κουκέτες μαζί με δύναμη για τα παιδιά μας.

Η εκπλήρωση μιας ευχής είναι μία εμπειρία που συμπορεύεται με την ασθένεια και δεν λησμονείται, ακόμη και στην ενήλικη ζωή των παιδιών ευχής.

Με τη δική σας, ανεκτίμητης αξίας, οικονομική υποστήριξη, είχαμε την ευτυχία να εκπληρώσουμε ήδη την ευχή του 4χρονου Βασίλη. Ο Βασίλης βρίσκεται στη συντήρηση από θεραπείες κατά της λευχαιμίας και η ευχή του ήταν να αποκτήσει ένα δεντρόσπιτο. Η μητέρα του, το βράδυ μετά την εκπλήρωση, έγραψε στη νεράιδα: «Νεράιδα μας… τι να σου πρωτογράψω… ίσως περιοριστώ μόνο στο ότι ζήσαμε την πιο όμορφη ημέρα της ζωής μας μετά τη διάγνωση του Βασίλη μας. Η χαρά του απερίγραπτη και η συγκίνησή μας επίσης…»

Φέτος, ο ηλεκτρονικός περίπατος διέσχισε ξανά όλη την Ελλάδα και συγκέντρωσε χρήματα για 25 ευχές παιδιών. Με την έναρξη του περίπατου και αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευχής – 29η Απριλίου - το Αγρίνιο, η Αθήνα, ο Βόλος, η Δράμα, τα Ιωάννινα, η Καβάλα, η Καρδίτσα, η Κοζάνη, η Λαμία, η Λάρισα, η Ξάνθη, το Ρέθυμνο, η Ρόδος, οι Σέρρες, η Σπάρτη, και φυσικά η Ιθάκη, ενώθηκαν σε μία νοητή μπλε διαδρομή. Περισσότερες από 13 πόλεις φωταγώγησαν κάποιο σημείο ορόσημο τους σε μπλε αποχρώσεις, τιμώντας μας και παράλληλα στηρίζοντας τον e-περίπατο μας. 25 παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν το όνειρό τους και αυτό χάρη στην υποστήριξη του κοινού και τον πολύτιμο διπλασιασμό των ιδιωτικών δωρεών από τον υπερήφανο υποστηρικτή μας, τη L’Oreal Hellas.

Τέλος, το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος θα ήθελε να εκφράσει την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του στον - επί πολλά έτη εθελοντή - Θάνο Παππά, ιδιοκτήτη της PAPPAS B.I., που σχεδίασε και παραχώρησε δωρεάν το microsite του εικονικού περίπατου, τις εταιρείες ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΕΒΕ, BLUE SOFT / BIT DEFENDER, ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΕ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ και VNK CAPITAL LTD, καθώς και τη Νέλλη Κάτσου που συνέβαλλαν οικονομικά στον περίπατο και στην εκπλήρωση επιπλέον ευχών, τους χορηγούς σε είδος: Tempo OMD, GOD // Hill+Knowlton Strategies, ΕΛΕΔ (Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου) και την γραφίστρια Ασημίνα Κατσούλη για τις ώρες που αφιέρωσε με πολλή αγάπη στα παιδιά μας! Τέλος, να ευχαριστήσουμε θερμά τη SEPTONA και τους συνεργάτες της που είδαν την ομοιότητα της Ευχής για ένα παιδί με την Ιθάκη για έναν ήρωα.

Λίγα λόγια για το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει ευχές παιδιών 3- 18 ετών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες. Μια ευχή δεν είναι απλά μια ευχή. Είναι πολλά παραπάνω. Είναι το κίνητρο να συνεχίσει να αγωνίζεται κάθε παιδί που νοσεί. Μια ευχή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ταξιδιού για τη θεραπεία, γι’ αυτό και ο οργανισμός δεσμεύεται να εκπληρώνει την ευχή κάθε παιδιού που πληροί τα κριτήρια. Έρευνες καταδεικνύουν ότι τα παιδιά στα οποία έχει εκπληρωθεί η ευχή τους, μπορούν να ανακτήσουν τη σωματική και συναισθηματική δύναμη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) λειτουργεί από το 1996 στη χώρα μας και είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Make-A-Wish. Από το 1996 που ιδρύθηκε έχει εκπληρώσει περισσότερες από 2.630 ευχές, 202 εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν το 2020 παρά τους περιορισμούς λόγω Covid -19. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας επισκεφθείτε το www.makeawish.gr».

Ειδήσεις σήμερα:

AstraZeneca - Κρήτη: Θρήνος στην κηδεία της Γλυκερίας που πέθανε από θρόμβωση (εικόνες)

Η μητέρα της 11χρονης Ιωάννας στον ΑΝΤ1: ή έγινε δυστύχημα ή κάποιος την οδήγησε εκεί

“Spitfire”: Το μαχητικό “θρύλος” στον αέρα μετά από 68 χρόνια (βίντεο)