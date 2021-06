Πολιτική

Προανακριτική για Παππά: “κόλαφος” της ΤτΕ για τα εκατομμύρια στον Καλογρίτσα (βίντεο)

Με υπόμνημα αποφάσισε να καταθέσει στην Επιτροπή ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς. Οι αντιδράσεις των κομμάτων.

Της Όλγας Παναγιωτίδου

Αποφεύγει τη δια ζώσης κατάθεση στην προανακριτική επιτροπή ο Νίκος Παππάς, «το βάζει στα πόδια» λένε στη ΝΔ, επιλέγοντας τον μονόλογο της απολογίας με υπόμνημα.

«Κλείνει ο κύκλος μιας κακόγουστης φάρσας, μιας κακόγουστης παράστασης που έχει εξελιχθεί σε φιάσκο και μπούμερανγκ για τους πολιτικούς της εμπνευστές», υποστήριξε ο Νίκος Παππάς, συμπληρώνοντας πως «τη συνέχεια θα έχει τη δυνατότητα να τη δει όλος ο ελληνικός λαός στην Ολομέλεια της Βουλής».

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας σχολίαζαν πως «Μην αντέχοντας να σταθεί πρόσωπο με πρόσωπο ενώπιον των μελών της προανακριτικής επιτροπής και να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτηματικά που έχουν δημιουργηθεί για το παρασκήνιο της σύστασης ομίλου χειραγώγησης Μέσων Ενημέρωσης την περίοδο που ήταν πανίσχυρος Υπουργός, ο Νίκος Παππάς κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά “πυροτεχνήματα” και βαρύγδουπες δηλώσεις».

«Ο Υπουργός Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήταν ο κατ’ εξοχήν εγγυητής και θεματοφύλακας της διαφάνειας του διαγωνισμού, - αντί να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με τον Νόμο - “πατρόναρε” και διαμεσολαβούσε ανάμεσα σε επιχειρηματικούς ομίλους με στόχο το “στήσιμο” του διαγωνισμού», ανέφεραν πηγές του Κινήματος Αλλαγής.

Το πόρισμα “φωτιά”

Την ίδια ώρα, το πόρισμα της ΤτΕ “φωτίζει”, σύμφωνα με πηγές της Επιτροπής, τη διαδρομή των 3 εκατ. ευρώ με τα οποία συμμετείχε η εταιρεία Καλογρίτσα στη δημιουργία του λεγόμενου “ΣΥΡΙΖΑ Channel”, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς Παππά ότι η προέλευση των χρημάτων είχε ελεγχθεί και εγκριθεί από την κεντρική τράπεζα.

Αντιθέτως, δείχνει ότι όλα έγιναν μέσα σε 24 ώρες, ενώ υπήρξαν τρεις αναφορές στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με το πόρισμα, το ποσό των 3 εκ. έφυγε από το Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τον λογαριασμό της εταιρίας Τοξότης ΑΕ. Στις 29/8/2016 πέρασε στον λογαριασμό όψεως της εταιρίας “ΙΩΑΝΝΗΣ- ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” στην Attica Bank και την ίδια ημέρα δεσμεύτηκε για την κάλυψη έκδοσης εγγυητικής επιστολής για συμμετοχή στο λογαριασμό των τηλεοπτικών αδειών.

Αντίθετη ανάγνωση κάνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, επιμένοντας ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. «Η φάρσα ολοκληρώνεται ως κωμωδία και η μεθόδευση ως τραγωδία για τους εμπνευστές της».

Ο μαρτυρικός κατάλογος κλείνει με την εξέταση του πρώην στελέχους της Attica Bank, Αθανάσιου Τσάδαρη. Ο μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ο κ. Καλογρίτσας δεν είχε τα 3 εκατ. ευρώ για να καλυφθεί η εγγυητική επιστολή και πως η υπόθεση αυτή παρ’ ολίγον να οδηγήσει σε πτώχευση την τράπεζα.

