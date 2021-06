Κοινωνία

Μουσική στην εστίαση: Εξώδικο από την Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος σε Χαρδαλιά

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος απάντησε με εξώδικο στις δηλώσεις του Νίκου Χαρδαλιά για τη μουσική.

Εξώδικο στον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά απέστειλε Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ) για τις δηλώσεις του υφυπουργού σχετικά με την μουσική στην εστίαση.

Σημειώνεται πως την Παρασκευή 28 Μαΐου ο Νίκος Χαρδαλιάς απάντησε σε έντονο ύφος όταν δέχτηκε ερώτηση για το "αντάρτικο" με την μουσική στην εστίαση: «Ακούω συνέχεια αυτή τη συζήτηση, η μουσική αυξάνει το ρίσκο της μετάδοσης του ιού και έχει αποδειχτεί παγκοσμίως. Μουσική σημαίνει πως αν τραγουδήσω θα υπάρξουν σταγονίδια, η μουσική είναι συνδυασμένη με τον χορό που σημαίνει μη τήρηση μέτρων. Η μουσική είναι συνδυασμένη με το αλκοόλ που δημιουργεί χαλάρωση. Να σταματήσει η λογική του παραλόγου. Βήμα-βήμα, δεν μπορεί τη στιγμή που η πλειοψηφία κάνει θυσίες να συζητάμε λογικές αντάρτικου. Αυτή η λογική του παραλόγου πρέπει να σταματήσει. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη όλοι. Να χαλαρώσουμε, να βρεθούμε με τους φίλους μας, να ακούσουμε μουσική, να χορέψουμε. Βήμα – βήμα. Δεν μπορεί να περνάει σε μια ευνομούμενη πολιτεία, την ίδια ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία έχει κάνει τεράστιες θυσίες, να συζητάμε λογικές αντάρτικου». .

Τωρα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος ζητεί από τον υφυπουργό να παραθέσει εντός 3 ημερών επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς πως η μουσική σε εξωτερικούς χώρους προκαλεί υπερμετάδοση του κορονοϊού και τον κατηγορεί πως ενοχοποιεί τον χώρο του Πολιτισμού.

Αναλυτικά το κείμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας

«Την Παρασκευή 28.5.2021 ως Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ερωτώμενος για την απαγόρευση της μουσικής στην εστίαση, απαντήσατε ότι "Η μουσική αυξάνει το ρίσκο της μετάδοσης του ιού και αυτό έχει αποδειχθεί παγκοσμίως από μεγάλα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα και όλους τους λοιμωξιολόγους". Δεν είναι η πρώτη φορά που ως υφυπουργός ενοχοποιείτε τη μουσική για την μετάδοση του ιού. Το προηγούμενο καλοκαίρι, αν και οι χώροι πολιτισμού λειτουργούσαν με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα και πληρότητα που έφτανε στο, απαγορευτικό για κάθε παραγωγή, 30%, ενώ την ίδια στιγμή άλλοι κλάδοι όπως οι μεταφορές, λειτουργούσαν με πληρότητα 85% ή ακόμα και 100%, ανακοινώσατε την αναστολή όλων των εκδηλώσεων άνω των 100 ατόμων, ανεξάρτητα από την χωρητικότητα των θεάτρων. Η εξαγγελία σας αυτή δεν αποτυπώθηκε σε Υπουργική Απόφαση, αλλά προκάλεσε ένα ντόμινο ακυρώσεων των πολιτιστικών εκδηλώσεων, που άφησαν χωρίς αποζημίωση και στοιχειώδεις πόρους διαβίωσης χιλιάδες συναδέλφους μας.

Στα τέλη Οκτωβρίου πάλι στοχοποιήθηκε ο Πολιτισμός, αφού ήταν ο μόνος κλάδος που έκλεισε καθολικά, δύο εβδομάδες πριν το γενικό λοκντάουν, παρά το ότι κατά την θερινή λειτουργία δεν υπήρξαν στοιχεία για μετάδοση του ιού στις ανοιχτές πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Αντίθετα, μελέτες που έγιναν στο εξωτερικό έδειξαν ότι με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν ευθύνονται για υπερμετάδοση του ιού. Σας παραπέμπουμε στην έρευνα που διενεργήθηκε από εταιρείες διοργάνωσης φεστιβάλ και από το νοσοκομείο Germans Triasi Pujol, αφού σε ροκ συναυλία στη Βαρκελώνη στις 27 Μαρτίου, σε ένα κοινό 5.000 ατόμων βρέθηκαν μόνο έξι κρούσματα εκ των οποίων τα τέσσερα δεν συνδέονται ευθέως με την συναυλία.

Είναι φανερό ότι η οριζόντια απαγόρευση της μουσικής στην εστίαση, ανεξάρτητα από προϋποθέσεις, δηλαδή αν είναι ζωντανή ή ηχογραφημένη, από τα ντεσιμπέλ στα οποία εκπέμπεται, σύμφωνα με τη σχετική άδεια κάθε καταστήματος, προκαλεί τεράστια οικονομική ζημιά στον κλάδο μας, αφού στερεί θέσεις εργασίας και πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα από καλλιτέχνες που συχνά δεν έχουν άλλο έσοδο. Ταυτόχρονα αυξάνει την δυσπιστία του κοινού ως προς την μουσική, στοχοποιώντας τη, έστω και έμμεσα, ως υπεύθυνη για υπερμετάδοση του ιού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας και ειδικότερα επειδή αρνούμαστε όλους τους ισχυρισμούς σας

ΖΗΤΟΥΜΕ

να μας χορηγήσετε άμεσα, εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παρούσας, όλες τις μελέτες στις οποίες αναφέρεστε, οι οποίες να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς σας ότι η μουσική σε εξωτερικούς χώρους με την ένταση που ορίζεται από το νόμο, ανεξαρτήτως πανδημίας, προκαλεί υπερμετάδοση.

Ακόμη, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να μην δημιουργείτε αναστάτωση και δυσπιστία στον πολύπαθο κλάδο μας, με αναπόδεικτες, επιπόλαιες και αστήρικτες δηλώσεις. Για την κυβέρνηση μπορεί να είναι άλλο ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, αλλά για μας είναι ο τρόπος βιοπορισμού μας, η κοινωνική συνεισφορά μας, η δημιουργικότητά μας, οι ζωές μας.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμου δικαιώματός μας και από τη ζημιά που μας προκαλείτε και για την ηθική βλάβη των μελών μας».

