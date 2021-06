Πολιτισμός

“Η πόρνη από πάνω” με την Κατερίνα Διδασκάλου: Το πρόγραμμα της καλοκαιρινής περιοδείας

Το αριστούργημα του Αντώνη Τσιπιανίτη με την Κατερίνα Διδασκάλου, συμπληρώνει 10 ΧΡΟΝΙΑ συνεχούς παρουσίας στο ελληνικό θέατρο

Εννέα χρόνια τώρα, ο αριστουργηματικός μονόλογος του Αντώνη Τσιπιανίτη Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, με την εξαιρετική Κατερίνα Διδασκάλου, ενθουσιάζει και συγκινεί το κοινό που αγαπά το καλό θέατρο.

Εννέα χρόνια τώρα, τα σημαντικά μηνύματα του έργου περνούν στους θεατές μέσα από το χιούμορ, την συγκίνηση, ένα καταπληκτικό, βαθιά ανθρώπινο κείμενο και μια συγκλονιστική ερμηνεία. Η προδοσία, η απόρριψη, η βαναυσότητα εναντίον των γυναικών και ταυτόχρονα ο έρωτας, η δύναμη που βρίσκει κανείς μέσα του ακόμη και στις δυσκολίες και η επιδίωξη για την χαρά της ζωής ξετυλίγονται συναρπαστικά μέσα από την αφήγηση μιας γυναίκας που μέσα από τον δύσκολο γάμο της έχασε πολλά, κέρδισε όμως τον εαυτό της.

Σήμερα, πιο επίκαιρη από ποτέ, Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ετοιμάζεται να συμπληρώσει δέκα ολόκληρα χρόνια συνεχούς θεατρικής παρουσίας και να ολοκληρώσει τον κύκλο της με μια τελευταία καλοκαιρινή περιοδεία. Για όσους δεν κατάφεραν να την δουν και για όσους θελήσουν να ξαναζήσουν την εμπειρία.

Έχοντας στο διάστημα των περασμένων ετών φιλοξενηθεί σε πολλές σκηνές στην Αθήνα, την επαρχία και το εξωτερικό, η παράσταση που αγαπήθηκε και χειροκροτήθηκε όσο λίγες, θα ξεκινήσει για μια ακόμη-τελευταία- φορά το ταξίδι της στην Ελλάδα, για περιορισμένους προορισμούς, ολοκληρώνοντας έτσι πανηγυρικά την επιτυχημένη πορεία της στον χώρο του θεάτρου και του Πολιτισμού. Την παραγωγή έχει αναλάβει και φέτος η EROFILI PRODUCTIONS.

Το έργο

Η Ερατώ -η νοικοκυρά από κάτω- μιλάει για τον έρωτα, την απόρριψη, την προδοσία, τη βαναυσότητα σε βάρος των γυναικών, τους διεφθαρμένους δημόσιους λειτουργούς, την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Με υπομονή και στωικότητα ζει στο περιθώριο, μέχρι την ημέρα που στο από πάνω διαμέρισμα μετακομίζει μια πόρνη. Και τότε….. ‘’

Η Κατερίνα Διδασκάλου, αναπολώντας τη ζωή της Ερατούς, πλημμυρίζει κυριολεκτικά τη σκηνή παίζοντας ταυτόχρονα με απίστευτη ευκολία όλους τους χαρακτήρες που έπαιξαν ρόλο στη ζωή της ηρωίδας. ‘Ένα μοναδικό ρεσιτάλ ηθοποιίας που μας ταξιδεύει για 90 λεπτά από το γέλιο στη συγκίνηση, παραμένοντας κάθε στιγμή στην πραγματικότητα για να οδηγήσει σε ένα τέλος έκπληξη.

Συντελεστές

Κείμενο: Αντώνης Τσιπιανίτης

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Φωτισμοί: Ελένη Αναγνωστοπούλου

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Μηνάς Μινατσής

Κοστούμια: Δημήτρης Ανδριανός

Μουσική επιμέλεια: Μιχάλης Ρουμπής, Ιωάννης-Ιόλαος Μανιάτης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μιχάλης Ρουμπής

Επιμέλεια σκηνικού: Ματθαίος Δαμίγος

Φωτογράφηση: NDP

Οργάνωση Παραγωγής/Περιοδείας: Αλέξανδρος Πιτόσογλου

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα

Παραγωγή: Erofili Productions

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ

18 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

21, 22, 23, 28, 29, 30 Ιουνίου & 5, 6, 7 Ιουλίου στο θερινό Θέατρο ΛΑΜΠΕΤΗ

3 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΜΑΡΟΥΣΙ

4 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

5 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΛΑΜΠΕΤΗ

6 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΛΑΜΠΕΤΗ

7 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΛΑΜΠΕΤΗ

9 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΧΑΝΙΑ

10 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

12 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟ

13 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

14 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

21 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΝΙΚΑΙΑ

22 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΠΑΠΑΓΟΥ

24 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΡΟΔΟΣ

25 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΡΟΔΟΣ

26 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΚΩΣ

28 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

29 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΑΙΓΙΟ

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΑ

22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:ΞΑΝΘΗ

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΚΑΒΑΛΑ

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΑ

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΛΑΡΙΣΑ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΚΟΖΑΝΗ

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΗ





