Αθλητικά

Euro 2020 - Ήξερες ότι η Γαλλία....

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μανώλης Μανής σταχυολογεί μικρές "λεπτομέρειες" για τις ομάδες, που θα πάρουν μέρος στην "μεγάλη γιορτή της μπάλας", η οποία θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1

Οι Γάλλοι είναι από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης "Euro 2020" και βρίσκονται στον έκτο όμιλο μαζί με Γερμανία, Πορτογαλία και Ουγγαρία.

Αυτή θα είναι η 13η συνεχόμενη συμμετοχή τους σε μεγάλο τουρνουά (Μουντιάλ και EURO) μετά την αποτυχία πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 στα γήπεδα της Αμερικής.

Στο διάστημα αυτό οι «Τρικολόρ» έχουν αγωνιστεί σε 5 τελικούς, έχοντας κερδίσει τους 3 από αυτούς (Μουντιάλ 1998-2018, EURO 2000).





Ο Μπενζεμά αποθεώνει τον Μπαπέ

Η επιστροφή του Καρίμ Μπενζεμά στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, αυξάνει σημαντικά τις -ήδη μεγάλες- πιθανότητες των «πετεινών» να κατακτήσουν το EURO 2020, που αρχίζει στις 11 Ιουνίου.

Κατά πάσα... βεβαιότητα, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, θα συναποτελέσει, μαζί με τους Αντουάν Γκριεζμάν και Κιλιάν Μπαπέ, την «γραμμή κρούσης» των παγκόσμιων πρωταθλητών, που θα αποτελέσει... φόβητρο για κάθε αντίπαλη άμυνα.

Αναφερόμενος στον Μπαπέ, με τον οποίο προπονήθηκε για πρώτη φορά τις τελευταίες ημέρες, ο έμπειρος επιθετικός, σχολίασε, «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Μπαπέ και των φανταστικών ποδοσφαιριστών με τους οποίους έχω παίξει; Δεν μου αρέσει να συγκρίνω. Είναι ένας νεαρός παίκτης και όπως έχω πει, είναι ένα φαινόμενο. Ήμουν σε θέση να προπονηθώ μαζί του, μου αρέσει αυτός ο παίκτης γιατί παίζουμε την μπάλα με μία επαφή, ενώ διαθέτει εξαιρετικές κινήσεις. Προσφέρει μεγάλη ταχύτητα στο παιχνίδι και είναι επιδέξιος μπροστά στην εστία».

Καρεμπέ: φαβορί η Γαλλία

Ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ μίλησε προ ημερών στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ο Δρόμος Προς το EURO 2020».

Όπως είπε στον Νίκο Τζουάννη, αναφορικά με την Γαλλία, «Η Γαλλία φυσικά είναι το φαβορί. Και αυτό γιατί είμαστε Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, παίξαμε στον τελικό του προηγούμενου EURO με την Πορτογαλία και ο Ντιντιέ Ντεσάμπ θα προσπαθήσει να φέρει την ομάδα του στον δρόμο της επιτυχίας. Νομίζω ότι ο Ντιντιέ Ντεσάμπ έχει προετοιμάσει αυτή την ομάδα, διαθέτουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες και θα υπάρξει και ένα μικρό φρεσκάρισμα. Εξαιτίας της πανδημίας, δεν είναι μία εύκολη κατάσταση και οι προπονητές πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλές καταστάσεις. Διαθέτουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες και υπάρχει η άνεση της επιλογής».

Ο ΑΝΤ1 είναι ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός που θα μεταδώσει αγώνες του Euro. Κάθε Σαββατοκύριακο, μπαίνουμε στον ρυθμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μέσα από την εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020”.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: το δραματικό φινάλε, οι θάνατοι, η τρίτη σεζόν και ο Χειλάκης (βίντεο)

Σπανούλης: Η επιστροφή του στην Εθνική και η “υπόκλιση” της FIBA (βίντεο)

Βόλος: καταδίωκε με μαχαίρι πρώην σύζυγο και πεθερό!