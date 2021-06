Κόσμος

Τουρκία: ο κορονοϊός “σκοτώνει” τον τουρισμό

Ο Ερντογάν θέλει να συναντηθεί με τον Τζόνσον αφού η τοποθέτηση της Τουρκίας στην «κόκκινη» λίστα της Βρετανίας, του δημιουργεί τεράστια προβλήματα.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χθες Τρίτη πως έχει την πρόθεση να διεξαγάγει συνομιλίες για τον τουρισμό με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον στη διάρκεια της συνόδου κορυφής του NATO εντός του μήνα, μετά την επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών από το Λονδίνο στη χώρα του τον περασμένο μήνα εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Η Τουρκία προστέθηκε στην επιλεγόμενη «κόκκινη λίστα» που καταρτίζεται από τη βρετανική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα ο τελικός του Champions League να μεταφερθεί στο Πόρτο και ο αγώνας του Γκραντ Πρι της Φόρμουλας 1 στη χώρα να ακυρωθεί.

Ο κ. Ερντογάν έχει χαρακτηρίσει πολιτικές τις αποφάσεις αυτές, τονίζοντας πως δεν έχει μπορέσει να μιλήσει με τον κ. Τζόνσον.

Στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber, ο αρχηγός του τουρκικού κράτους είπε ακόμη πως αξιωματούχοι της κυβέρνησής του έκαναν επαφές στη Γερμανία και στη Ρωσία ενόψει της τουριστικής περιόδου –που είναι κρίσιμη για την Τουρκία– και διαβεβαίωσε πως υπήρξαν θετικές εξελίξεις.

