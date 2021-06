Life

Μιχάλης Ιατρόπουλος: η “Φάρμα”, ο Τζώρτζογλου και η μετακόμιση στην Κρήτη (βίντεο)

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος από τη «Φάρμα» στο «The 2Night Show» με νέο λουκ και εξομολογητική διάθεση...

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, ο οποίος μόλις βγήκε από τη «Φάρμα», βρέθηκε ανανεωμένος και με νέο λουκ στο «The 2Night Show».

Ο Μιχάλης μίλησε για την απόφασή του να αφήσει για πάντα τα νυχτερινά μαγαζιά, για τις ισορροπίες που προσπάθησε να διατηρήσει στη «Φάρμα», για το γεγονός ότι δεν είχε στρατηγική, αλλά και για την εμπειρία που απέκτησε στα μαστορέματα κατά τη διάρκεια του ριάλιτι περιπέτειας.

Επίσης, μίλησε για τον καλό του φίλο Στράτο Τζώρτζογλου, για την οικογένειά του, αλλά και για την αγαπημένη του σύντροφο που τον στηρίζει στα καινούργια του επαγγελματικά σχέδια, λόγω των οποίων θα εγκατασταθεί μόνιμα στην Κρήτη.

Τέλος, ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε στους εκτροχιασμούς και τις επαναφορές που είχε στη ζωή του και εξήγησε πως θα συνεχίσει να υπάρχει σαν ηθοποιός χωρίς, όμως, να έχει πια το άγχος της επιβίωσης.





