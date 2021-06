Αθλητικά

Euro 2020 – Κροατία: ο Λιβάγια κόπηκε από την αποστολή

Ο Ζλάτκο Ντάλιτς, συμπεριέλαβε στην αποστολή όλα τα «βαριά ονόματα» που είχε στη διάθεση του.

Την 26μελή αποστολή της Εθνικής Κροατίας, ενόψει του Euro 2020, ανακοίνωσε απόψε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «Χρβάτσκα», Ζλάτκο Ντάλιτς, ο οποίος επέλεξε όλα τα... βαριά χαρτιά της χώρας.

Το όνομα του Μάρκο Λιβάγια ήταν μεταξύ των τελευταίων οκτώ διεθνών που «κόπηκαν» από την τελική επιλογή.

Η αποστολή της Κροατίας για το Euro 2020:

Τερματοφύλακες: Λόβρε Κάλινιτς (Χάιντουκ Σπλιτ), Ντομινίκ Λιβάκοβιτς (Ντιναμό Ζάγκρεμπ), Σιμόν Σλούγκα (Λούτον)

Αμυντικοί: Ντομαγκόι Βίντα (Μπεσίκτας), Ντέγιαν Λόβρεν (Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης), Σίμε Βρσάλικο (Ατλέτικο Μαδρίτης), Μπόρνα Μπάρισιτς (Ρέιντζερς), Ντούγε Τσαλέτα - Τσαρ (Μαρσέιγ), Γιοσιπ Γιουράνοβιτς (Λέγκια Βαρσοβίας), Ντομαγκόι Μπράνταριτς (Λιλ), Μίλε Σκόριτς (Όσιγιεκ), Γιόσκο Γκβαρντιόλ (Ντιναμό Ζάγκρεμπ)

Μέσοι: Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης), Ματέο Κόβασιτς (Τσέλσι), Μαρσέλο Μπρόζοβιτς (Ίντερ), Μίλαν Μπάντελι (Τζένοα), Μάριο Πάσαλιτς (Αταλάντα), Νίκολα Βλάσιτς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Λούκα Ιβανούσετς (Ντιναμό Ζάγκρεμπ)

Επιθετικοί: Ιβάν Πέρισιτς (Ίντερ), Αντρέι Κράμαριτς (Χόφενχαϊμ), Άντε Ρέμπιτς (Μίλαν), Γιοσιπ Μπρέκαλο (Βόλφσμπουργκ), Μπρούνο Πέτκοβιτς (Ντιναμό Ζάγκρεμπ) , Μίσλαβ Όρσιτς (Ντιναμό Ζάγκρεμπ), Άντε Μπουντιμίρ (Οσασούνα)

