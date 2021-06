Life

Ελευθερία Ελευθερίου στο “The 2Night Show”: έπαθα κρίση πανικού, δεν υπήρχε διέξοδος (βίντεο)

Στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου και της εκπομπής “The 2Night Show” βρέθηκε, το βράδυ της Τρίτης, η Ελευθερία Ελευθερίου.

Η όμορφη τραγουδίστρια μίλησε για τη συμμετοχή και την εμπειρία της στο «Survivor», αποκάλυψε την καλύτερη και τη χειρότερη στιγμή της στο ριάλιτι επιβίωσης και περιέγραψε τις κρίσεις πανικού που βίωσε, όσο ήταν στον Άγιο Δομίνικο.

"Για πρώτη φορά στο Survivor έπαθα κρίση πανικού. Ήμουν κλεισμένη σε έναν χώρο που δεν μπορούσα να φύγω, δεν υπήρχε διέξοδος από όλο αυτό. Σκέφτηκα να φύγω πάρα πολλές φορές κι εκεί μια εβδομάδα ήταν πολύ έντονα στο μυαλό μου. Με μετέπεισαν ο Καλλίδης, ο Παππάς κι ο Σταμούλης γιατί ήμουν ανένδοτη" δήλωσε.

Πώς σχολίασε την αποχώρηση του Τζέιμς Καφετζή και του Νίκου Μπάρτζη και ποιον βλέπει νικητή;

Τέλος, η Ελευθερία τραγούδησε ζωντανά, στο στούντιο της εκπομπής, και μας μάγεψε με τη φωνή της.

