Κυριάκος Μητσοτάκης: ανακοινώσεις από την Αστυπάλαια

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα Τετάρτη 2 Ιουνίου στις 12:00 στην Αστυπάλαια.

Ο πρωθυπουργός στις 15:00, θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Volkswagen AG, Dr. Herbert Diess, ενώ στις 16:15, θα παραβρεθεί στην παράδοση δωρεάς υπηρεσιακών αυτοκινήτων και φορτιστών από την Volkswagen στις τοπικές αρχές (Αστυνομία, Λιμενικό). Τέλος, στις 17:30, ο κ. Μητσοτάκης θα παραβρεθεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση με θέμα «Astypalea: smart & sustainable island - Progress Report, from vision to action».

Ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να αναδείξει τη σημασία της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στην χώρα μας για την ανάπτυξη της οικονομίας, θα υπογραμμίσει ότι το ενδιαφέρον που παρατηρείται αποτελεί “ψήφο εμπιστοσύνης” για την Ελλάδα και θα επισημάνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας για το ασφαλές άνοιγμα της φετινής τουριστικής περιόδου.

Τον πρωθυπουργό στην Αστυπάλαια θα συνοδεύουν ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης.