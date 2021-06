Αθλητικά

Euro 2020 – Ισπανία: οριστικά εκτός ο Ράμος

Χωρίς κανέναν παίκτη από την Ρεάλ Μαδρίτης οι εκλεκτοί του Λουίς Ενρίκε.

Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο προσεχές Euro 2020. Από τη λίστα των 24 ποδοσφαιριστών απουσιάζουν οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης και φυσικά ο αρχηγός της, Σέρχιο Ράμος, ο οποίος δεν βρισκόταν στα πλάνα του ομοσπονδιακού τεχνικού, Λουίς Ενρίκε, λόγω της άτυχης και γεμάτης τραυματισμούς σεζόν που είχε.

Οι 24 ποδοσφαιριστές της αποστολής της Εθνικής Ισπανίας:

Τερματοφύλακες: Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Ντε Χέα (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ρόμπερτ Σάντσεθ (Μπράιτον)

Αμυντικοί: Γκαγιά (Βαλένθια), Ζόρντι Άλμπα (Μπαρτσελόνα), Παού Τόρες (Βιγιαρεάλ), Λαπόρτ (Μάντσεστερ Σίτι), Έρικ Γκαρθία (Μάντσεστερ Σίτι/Μπαρτσελόνα), Ντιέγκο Γιορέντε (Λιντς), Αθπιλικουέτα (Τσέλσι), Μάρκος Γιορέντε (Ατλέτικο Μαδρίτης)

Μέσοι: Μπουσκέτς (Μπαρτσελόνα), Ρόντρι (Μάντσεστερ Σίτι), Πέδρι (Μπαρτσελόνα), Τιάγκο Αλκάνταρα (Λίβερπουλ), Κόκε (Ατλέτικο Μαδρίτης), Φαμπιάν (Νάπολι)

Επιθετικοί: Ντάνι Όλμο (Λειψία), Ογιαρθάμπαλ (Σοσιεδάδα), Μοράτα (Γιουβέντους), Μορένο (Βιγιαρεάλ), Φεράν Τόρες (Μάντσεστερ Σίτι), Αντάμα Τραορέ (Γουλβς), Πάμπλο Σαράμπια (Παρί Σεν Ζερμέν)

