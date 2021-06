Κοινωνία

Πειραιάς: αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνθρωπος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και γίνονται προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή.

(φωτό αρχείου)

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς το Λιμενικό Σώμα ενημερώθηκε για πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη Ε2, από όπου αναχωρούν τα πλοία για την Κρήτη.

Στο σημείο έσπευσε ομάδα βατραχανθρώπων του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να γίνουν έρευνες εντός του οχήματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και γίνονται προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Κυριάκος Μητσοτάκης: ανακοινώσεις από την Αστυπάλαια

Αφγανιστάν: πολύνεκρη επίθεση με βόμβα σε λεωφορείο