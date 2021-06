Κοινωνία

Πειραιάς: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι – Νεκρός ο οδηγός

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, από μέλη της Ομάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος, ο άνδρας που επέβαινε στο αυτοκίνητο, το οποίο το πρωί, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε-2.

Γερανοφόρο όχημα πραγματοποίησε ήδη ανέλκυση του βυθισμένου οχήματος. Όπως διαπιστώθηκε από την πρώτη έρευνα, τα παράθυρα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου ήταν ανοιχτά, σε αντίθεση με το παράθυρο του οδηγού που ήταν κλειστό.

Τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από τις Αρχές.

