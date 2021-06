Κοινωνία

Θάνατος 11χρονης στα Χανιά - Λύτρας: υπάρχει το ενδεχόμενο δολοφονικής ενέργειας (βίντεο)

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, η μητέρα της 11χρονης ισχυρίζεται ότι το παιδί της δεν είχε λόγο να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος της οικογένειας του 11χρονου κοριτσιού από τα Χανιά που βρέθηκε νεκρό σε βραχώδη ακτή κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" τόνισε ότι η μητέρα της 11χρονης ισχυρίζεται ότι το παιδί της δεν είχε λόγο να βάλει τέλος στη ζωή του. Παράλληλα, αμφισβητεί τους ισχυρισμούς των συμμαθητών του άτυχου κοριτσιού που φέρεται να δηλώνουν ότι η 11χρονη μαθήτρια τους είχε αποχαιρετήσει. "Όλοι οι συμμαθητές της και οι καθηγητές της κάνουν λόγο για ένα χαρούμενο παιδί, για την ψυχή της παρέας" πρόσθεσε.

Εξέφρασε δε τον προβληματισμό της οικογένειας για το πώς βρέθηκε το κορίτσι σε αυτό το σημείο, τόσο μακριά από το σπίτι του. "Σύμφωνα με τη μητέρα της, η 11χρονη συνήθιζε να παίζει και να κινείται μόνο κοντά στο σπίτι της. Πώς βρέθηκε εκεί, με ποιον τρόπο" διερωτήθηκε ο κ. Λύτρας.

«Ή έχει γίνει κάποιο δυστύχημα ή κάποιος οδήγησε την Ιωάννα στο συγκεκριμένο σημείο με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της. Σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι ότι το παιδί έβαλε τέλος στην ζωή του» δήλωσε η μητέρα της 11χρονης στον ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι αποκλείσθηκε από τις Αρχές το ενδεχόμενο να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια ο θάνατος της μικρής. Όπως είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων Ταξίαρχος Γιώργος Λυμπινάκης που βρέθηκε στο σημείο, «έχει αποκλεισθεί η εγκληματική ενέργεια, αυτή είναι και η άποψη του ιατροδικαστή. Εξετάζονται τα αίτια της πτώσης».

