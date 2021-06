Τεχνολογία - Επιστήμη

Frank Kameny: Η Google τιμά με doodle τον αστρονόμο που απολύθηκε επειδή ήταν γκέι

Τον Αμερικανό ακτιβιστή που αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων τιμά με το σημερινό της doodle η Google.

Ο Frank Kameny ήταν ο αστρονόμος που είχε απολυθεί επειδή ήταν γκέι και με αυτό τον τρόπο η Google υποδέχεται τον Pride μήνα Ιούνιο.

Ο Frank Kameny το 1957, είχε χάσει τη θέση του στον αμερικανικό στρατό, όπου εργαζόταν ως αστρονόμος της υπηρεσίας Χαρτών (χαρτογραφική-γεωγραφική υπηρεσία), επειδή ήταν ομοφυλόφιλος, γεγονός που τον ώθησε να ξεκινήσει έναν μεγάλο αγώνα για τα δικαιώματα των γκέι.

Ο Kameny, ο οποίος είχε υπηρετήσει στον στρατό σε όλη τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, σπούδασε και εν συνεχεία δίδαξε στο Χάρβαρντ, ενώ έκανε και διδακτορικό στην αστρονομία (1956). Μετά την απόλυσή του, ο Kameny αφοσιώθηκε στα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων.

Ξεκίνησε να οργανώνει μαζικές δημόσιες διαμαρτυρίες για τα δικαιώματα των γκέι ατόμων, υποστηρίζοντας μάλιστα πως αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες και σοβαρότερες διακρίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη κι από τους μαύρους. Το 1971 έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος υποψήφιος για το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς να εκλεγεί

Πέθανε το 2011 σε ηλικία 86 ετών, μετά από χρόνιο καρδιακό πρόβλημα.

