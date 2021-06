Αθλητικά

Euro 2020: οι κορυφαίοι σκόρερ και η μεγάλη ευκαιρία του Ρονάλντο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πορτογάλος στράικερ θα έχει τουλάχιστον τρεις αγώνες στη διάθεση του για να γράψει ιστορία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έχει τουλάχιστον τρεις αγώνες στη... διάθεση του, προκειμένου να «γράψει» το όνομα του με «χρυσά γράμματα» στην Ιστορία των EURO. Ο Πορτογάλος επιθετικός, θα έχει την ευκαιρία στις αναμετρήσεις του 6ου ομίλου με την Γαλλία, την Γερμανία και την Ουγγαρία, να τεθεί επικεφαλής στον πίνακα με τους κορυφαίους σκόρερ της διοργάνωσης, καθώς αυτήν την στιγμή «συγκατοικεί» στην κορυφή με τον Μισέλ Πλατινί.

Ο CR7 και ο Πλατινί, έχουν σκοράρει από εννέα φορές σε τελική φάση EURO, ενώ ο μοναδικός που τους... απειλεί, είναι ο -επίσης- Γάλλος, Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος έχει «βρει δίχτυα» έξι φορές και μπορεί κάλλιστα να βρεθεί -τουλάχιστον- στην πρώτη τριάδα.

Παράλληλα, ο Ρονάλντο, είναι παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελική φάση EURO (21 αγώνες, 1.793 λεπτά), ακολουθούμενος από τον Γερμανό, Σεμπάστιαν Σβαϊντσάϊγκερ (18 αγώνες, 1.142 λεπτά) και τον Ιταλό, Τζιανλουίτζι Μπουφόν (17 αγώνες, 1.620 λεπτά).

Οι πρώτοι σκόρερ στην Ιστορία των EURO, είναι οι εξής:

1. Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) 9

. Μισέλ Πλατινί (Γαλλία) 9

3. Ολε Μάντσεν (Δανία) 7

. Αλαν Σίρερ (Αγγλία) 7

5. Αντουάν Γκριεζμάν (Γαλλία) 6

. Ρούουντ Φαν Νιστελρόϊ (Ολλανδία) 6

. Πάτρικ Κλάϊφερτ (Ολλανδία) 6

. Τιερί Ανρί (Γαλλία) 6

. Νούνο Γκόμεζ (Πορτογαλία) 6

. Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς (Σουηδία) 6

. Βίκτορ Πονεντέλνικ (Ρωσία) 6

Ο ΑΝΤ1 είναι ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός που θα μεταδώσει αγώνες του Euro. Κάθε Σαββατοκύριακο, μπαίνουμε στον ρυθμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μέσα από την εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020”.

Λινού στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: ναι στον εμβολιασμό των παιδιών