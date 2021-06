Οικονομία

Εργασιακό νομοσχέδιο: Μετατίθεται η απεργία των ναυτεργατών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλάζουν ημέρα στην 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίησή τους για το εργασιακό νομοσχέδιο τέσσερα ναυτεργατικά σωματεία.

Την Πέμπτη 10 Ιουνίου μεταφέρουν την 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίησή τους για το εργασιακό νομοσχέδιο τέσσερα ναυτεργατικά σωματεία, καθώς οι προγραμματισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις από την ΑΔΕΔΥ και τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά για τις 3 Ιουνίου μετατέθηκαν και αυτές για τη συγκεκριμένη ημέρα, προκειμένου να συνδιοργανωθεί πανεργατική, πανελλαδική απεργία μαζί με τη ΓΣΕΕ.

Δεν αποκλείεται το ίδιο να πράξουν και τα υπόλοιπα εννέα ναυτεργατικά σωματεία.

«Συμμετέχουμε στην απόφαση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά για συλλαλητήριο την Πέμπτη 3 Ιούνη στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Κοραή και πραγματοποιούμε 24ωρη Πανελλαδική Απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων την Πέμπτη 10 Ιούνη από 00:01 έως 24:00. Καταγγέλλουμε τη προκλητική μέθοδο τρομοκράτησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), να προσφύγει σε ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος των ναυτεργατικών σωματείων που είχαν εξαγγείλει απεργία στις 3 Ιούνη», αναφέρουν, μεταξύ άλλων, σε κοινή ανακοίνωσή τους, τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», της Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Μαγείρων και της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών.

Η απεργία θα ξεκινήσει από τις 00:01 έως τις 24:00 της ίδιας ημέρας.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των ναυτεργατικών σωματείων, στην πλατεία Καραϊσκάκη στον Πειραιά, στις 10:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιβαδειά - βιασμός 15χρονης: οι ισχυρισμοί του 44χρονου και η υπόθεση βιασμού το 2014 (βίντεο)

Πειραιάς: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι – Νεκρός ο οδηγός

Euro 2020 – Κροατία: ο Λιβάγια κόπηκε από την αποστολή