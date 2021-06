Υγεία - Περιβάλλον

Γεωργαντάς στον ΑΝΤ1 για εμβολιασμούς: και τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna για τους 18-29 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τα λάθη στον τύπο εμβολίου στο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό covid, αλλά και για την ακύρωση των ραντεβού για εμβολιασμό όσων έχουν ήδη νοσήσει.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι οι νέοι ηλικίας από 18 έως 29 ετών θα μπορούν μα εμβολιάζονται από τις επόμενες ημέρες και με τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna, εκτός από το μονοδοσικό της Johnson&Johnson. Τα δε ραντεβού τους θα κλείνονται από τις 7 Ιουνίου και μετά. Μέχρι στιγμής και λόγω της έλλειψης του μονοδοσικού με το οποίο ξεκίνησε ο εμβολιασμός τους, έχουν εμβολιαστεί περίπου 65.000 αν και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον πολλοί περισσότεροι.

Ο κ. Γεωργαντάς αναφερόμενος στο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό covid, το οποίο ξεκίνησε να εκδίδεται από χθες, είπε ότι ήδη το έχουν εκδώσει περισσότεροι από 81.000 πολίτες μέχρι χθες το βράδυ, ενώ για κάποια λάθη που υπήρξαν ως προς τον τύπο του εμβολίου έχουν ήδη διορθωθεί και όσοι τα εντόπισαν μπορούν να τυπώσουν το νέο διορθωμένο πιστοποιητικό.

Σε ότι αφορά τον εμβολιασμό όσων ήδη έχουν νοσήσει, ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι σε όσους έχουν ήδη κάνει την πρώτη δόση, θα έρθει sms με το οποίο θα ακυρώνεται το ραντεβού για την δεύτερη, ενώ σε όσους δεν έχουν κάνει ακόμα κανένα εμβόλιο, αλλά έχουν κλείσε ραντεβού, θα έρθει επίσης μήνυμα ακύρωσης και θα εμβολιαστούν αφού περάσουν 6 μήνες από τότε που νόσησαν.