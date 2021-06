Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτόπουλος στον ΑΝΤ1: οι μεταλλάξεις είναι η αχίλλειος πτέρνα στην μάχη με τον κορονοϊό (βίντεο)

Το μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων ήταν κατηγορηματικός ότι πρέπει να εμβολιαστούμε και πρέπει να το κάνουμε τώρα.

Ο επιδημιολόγος και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στην πορεία της πανδημίας, είπε ότι σαφώς υπάρχει μια βελτιωμένη εικόνα, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας καθησυχάζει, καθώς η πανδημία είναι ακόμη εδώ.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος απευθύνθηκε σε αυτούς που διατηρούν ακόμη επιφυλάξεις για τον εμβολιασμό και τον αναβάλλουν περιμένοντας να δουν πως θα εξελιχθούν τα πράγματα με όσους έχουν ήδη εμβολιαστεί. Όπως είπε χαρακτηριστικά μέσα σε ελάχιστό χρονικό διάστημα έχουν γίνει παγκοσμίως περίπου 2 δις δόσεις εμβολίων που υπό άλλες συνθήκες θα αντιπροσώπευαν ένα χρονικό διάστημα 5 ετών ή και μεγαλύτερο. Άρα δεν μπορούμε να λέμε ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. «Πρέπει να εμβολιαστούμε και πρέπει να το κάνουμε τώρα», ήταν το μήνυμα του.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος, είπε ότι η αχίλλειος πτέρνα στη μάχη που δίνουμε με την πανδημία είναι οι μεταλλάξεις κι αυτός είναι ακόμη ένας λόγος να εμβολιαστούμε για να περιορίσουμε την κυκλοφορία του ιού και κατά συνέπεια την δυνατότητα του να μεταλλαχθεί.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Παναγιωτόπουλος προέβλεψε ότι αν οι εμβολιασμού συνεχιστούν με τους ίδιους ρυθμούς, πιθανότατα μέσα στον Ιούνιο θα πέσουμε σε τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων ανά ημέρα.

