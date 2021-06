Συνταγές

Συνταγή για μακαρονάδα με τοματίνια, μοτσαρέλα και βασιλικό από τον Πέτρο Συρίγο

Άκρως καλοκαιρινή και απολαυστική μακαρονάδα από τον σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Μια άκρως καλοκαιρινή μακαρονάδα ετοίμασε για τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Ο Πέτρος Συρίγος μας δείχνει τον τρόπο να φτιάξουμε υπέροχα μακαρόνια με τοματίνια, μοτσαρέλα και βασιλικό, που θα εντυπωσιάσουν μικρούς και μεγάλους.

Πρόκειται για μια εύκολη και γρήγορη συνταγή με εποχιακά υλικά, τα οποία δίνουν ιδιαίτερη γεύση και άψογο αποτέλεσμα στο πιάτο!

Υλικά:

300 γρ. σκιουφιχτά

2 μελιτζάνες φλάσκες κομμένες σε κύβους

20 ντοματίνια

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδου ψιλοκομμένες

1 ποτηράκι του κρασιού λευκό κρασί

80 ml ζωμό λαχανικών

1/2 ματσάκι φρέσκο βασιλικό (μόνο τα φύλλα του)

2 κ.σ. ελαιόλαδο

150 ml συμπυκνωμένο χυμό τομάτα

50 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

2 μοτσαρέλες των 150 γρ.

αλάτι και μαύρο πιπέρι

