Life

Γιώργος Παπαδάκης: το ξέσπασμα για τηλεθεατή που τον αποκάλεσε “περιπτερά” (βίντεο)

Ο παρουσιαστής της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε λόγο για "τίτλους τιμής", καθώς όπως είπε δεν έχει δουλέψει απλά σε περίπτερο, αλλά έχει σηκώσει και στεφάνια σε νεκροταφείο.

Την έντονη αντίδραση του Γιώργου Παπαδάκη προκάλεσε το μήνυμα ενός τηλεθεατή, ο οποίος τον αποκάλεσε «σκουλήκι, περιπτερά».

"Άκου να δεις ρε φίλε, εγώ δουλεύω από τα 11 μου χρόνια. Kαι περιπτεράς ήμουν και στεφάνια στο νεκροταφείο έχω σηκώσει και σε οικοδομές έχω δουλέψει. Αυτοί είναι τίτλοι τιμής. Είναι τιμή μου και καμάρι μου. Κι αν σου πω και τις συνθήκες που δούλεψα βάρδια σε περίπτερο, αλλά δεν θέλω να σε χαρακτηρίσω. Σκουλήκι και περιπτεράς, λοιπόν, ό,τι πεις ρε μεγάλε, ό,τι πεις" είπε ο Γιώργος Παπαδάκης και πρόσθεσε:

"Εγώ θέλω να πω στην κυρία, τη σύζυγο του Ιωάννη, να τον προσέχετε γιατί αυτός είναι επικίνδυνος μαντάμ. Τι ξύλο πρέπει να έχετε φάει εσείς, δεν περιγράφεται. Κάποια στιγμή θα δείτε, θα είναι στα δελτία ειδήσεων αυτός, γιατί είναι από αυτούς τους μάγκες, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά με έναν πολύ εύκολο τρόπο να κάνουν bullying σε ανθρώπους που βλέπουν στην τηλεόραση. Εγώ σου επιτρέπω να εκτονώνεσαι πάνω μου, μη βαράς τη γυναίκα σου. Γιατί είναι σίγουρο ότι πρέπει να την έχεις σακατέψει στο ξύλο. Εμένα θα παίρνεις να με βρίζεις κάθε πρωί, στο επιτρέπω".