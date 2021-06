Πολιτισμός

Μελίνα Κανά στο “Πρωινό”: δεν πέρασα καρκίνο, ας σταματήσει αυτό το ψέμα (βίντεο)

Για όλα και για όλους μίλησε στον ΑΝΤ1 η Μελίνα Κανά και συγκεκριμένα για τα παιδικά της χρόνια, για τους νέους τραγουδιστές που κάνουν τώρα καριέρα και το μεγάλο ψέμα που υπάρχει στο διαδίκτυο σε σχέση με την υγεία της.

“Όσο με θυμάμαι, ως παιδάκι μικρό, ήμουν με ένα τραγούδι στο στόμα. Ο κόσμος άρχισε να με αναγνωρίζει στα 23-24 και τότε άρχισαν να έχω γνωστά τραγούδια” είπε για την πορεία της στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Σε ερώτηση για τους καλλιτέχνες που ξεχωρίζει αναφέρθηκε στον Νίκο Βέρτη, την Άννα Βίσση και την Ελεονώρα Ζουγανέλη, ενώ η ίδια αποκάλυψε ότι θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του κριτή σε ένα τάλεντ σόου αν της ταίριαζε.

Αναφέρθηκε μάλιστα σε ένα "μεγάλο ψέμα" που έχει διαδοθεί στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα για το ότι πέρασε καρκίνο.

“Είναι αναληθές. Πέρασα ένα ισχαιμικό επεισόδιο και έκανα ένα χειρουργείο στον αυχένα. Αυτά τα δύο ήταν τα προβλήματα που με ταλαιπώρησαν. Δεν θα είχα πρόβλημα να το πω αν είχε συμβεί και παρακαλώ να σταματήσουν τα δημοσιεύματα αυτά” κατέληξε.

