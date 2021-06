Life

Ο Σάκης Ρουβάς… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κεραυνοβόλος έρωτας με την Κάτια Ζυγούλη, ο αργοπορημένος γάμος, αλλά και το χειρουργείο, που λίγο έλειψε να οδηγήσει σε ξαφνικό τέλος την καριέρα του.

Το Σάββατο 5 Ιουνίου, στις 00:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Σάκη Ρουβά.

Ο super star της ελληνικής μουσικής σκηνής μιλά για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, το νυχτερινό σχολείο και τα επαγγέλματα της εφηβείας του.

Τι λέει ο Σάκης Ρουβάς για το ξεκίνημά του στις πίστες της Κέρκυρας; Ποιος τραγουδιστής τον έφερε στην Αθήνα;

Ο κεραυνοβόλος έρωτας με την Κάτια Ζυγούλη, ο αργοπορημένος γάμος, αλλά και το χειρουργείο, που λίγο έλειψε να οδηγήσει σε ξαφνικό τέλος την καριέρα του.

Τι λέει για τον θεσμό της EUROVISION και ποια είναι τα μελλοντικά του όνειρα;

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Σάββατο στις 00:30.

#EnwpiosEnwpiw

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: “τρίτο πρόσωπο” ανάμεσα σε Ελένη και Λάμπρο στον γ’ κύκλο

Σέρρες: Χειροπέδες σε αρχαιοκάπηλο (εικόνες)

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος η 5η Ιουνίου